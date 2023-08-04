قافلة للجيش المالي تتعرض لهجوم جهادي قرب الحدود مع النيجر

أكدت مصادر أمنية محلية، أن جهاديين هاجموا جنودا ماليين يرافقون شاحنات في طريقها إلى النيجر المجاورة الخميس، ويخشى أن تكون حصيلة الهجوم مرتفعة. وتحارب النيجر أيضا تمردا جهاديا وتشهد حاليا أزمة مع جيران إقليميين عقب انقلاب الأسبوع الماضي.

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نفذ جهاديون هجوما ضد جنود ماليين يرافقون شاحنات في طريقها إلى النيجر المجاورة الخميس، حسبما أعلنت مصادر أمنية ومسؤول محلي لوكالة الأنباء الفرنسية.

يشن جهاديون مرتبطون بتنظيمي "الدولة الإسلامية" والقاعدة تمردا في منطقة الساحل منذ 2012، وكثيرا ما يستهدفون القوات الأمنية.

وقال مصدر أمني مالي، إن جهاديين من تنظيم "الدولة الإسلامية" نصبوا كمينا لوحدات الجيش قرب بلدة ميناكا بشمال شرق البلاد الخميس.

وأضاف "نقوم بمسح الخسائر... جنودنا دافعوا عن أنفسهم بشراسة".

وأكد مسؤول في الشرطة الأنباء، مضيفا أن الجنود "كانوا يرافقون الشاحنات إلى النيجر". ولم ترد أي تفاصيل على الفور بشأن الشاحنات.

توتر إقليمي

تحارب النيجر المجاورة أيضا تمردا جهاديا، وتشهد حاليا أزمة مع جيران إقليميين عقب انقلاب الأسبوع الماضي.

ودعمت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكم كل منهما مجلس عسكري، القادة العسكريين الجدد في النيجر، وقالتا إن أي تدخل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب فريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة إعلان حرب عليهما.

امتدت هجمات الجهاديين في مالي إلى النيجر وبوركينا فاسو في 2015، ما أجج الغضب إزاء الحكومات المدنية وصولا إلى سيطرة العسكريين في الدول الثلاث منذ 2020.

أودت الاضطرابات بآلاف الأشخاص في أنحاء المنطقة وأرغمت ملايين آخرين على النزوح من ديارهم.

وضاعفت الجماعات الجهادية عملياتها في منطقة ميناكا في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تلك الهجمات أودت بحياة "مئات" الأشخاص وأجبرت آلافا على الفرار من المنطقة منذ مطلع العام.

فرانس24/ أ ف ب

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