فرنسا تعلن دعمها جهود "إيكواس" لإحباط الانقلاب في النيجر

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا السبت أن باريس تدعم "بحزم" جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر. ولم تحدد كولونا ما إذا كان ذلك سيشمل دعما عسكريا لـ"إيكواس" في حال التدخل في النيجر.

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وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في مؤتمر صحفي، نيويورك، 18 سبتمبر/أيلول 2022

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قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا السبت إن بلدها سيدعم "بحزم" جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" من أجل إحباط الانقلاب العسكري في النيجر.

وقد التقت رئيسة الدبلوماسية الفرنسية رئيس وزراء النيجر وسفير النيجر في باريس اليوم السبت.

وإلى ذلك، لم تحدد فرنسا ما إذا كان الدعم الذي تعد به سيشمل دعما عسكريا لـ"إيكواس" في حال التدخل في النيجر.

وكانت "إيكواس" قد أعلنت الجمعة "تحديد" الخطوط العريضة "لتدخل عسكري محتمل" ضد العسكريين الانقلابيين في النيجر، وذلك في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش دولها الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا.

فرانس24/رويترز

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