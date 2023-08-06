فيديو

بسبب عقوبات "إيكواس" على النيجر... آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في أسواق العاصمة نيامي

بعد أكثر من أسبوع على الانقلاب العسكري في النيجر، بدأت آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في أسواق العاصمة نيامي، حيث شهدت أسعار كثير من المواد الأساسية ارتفاعا كبيرا، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على البلاد. هذه الآثار حذر منها الرئيس محمد بازوم الذي قال، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، إن البلاد ستخضع لعقوبات شديدة ستستمر معها الأسعار في الارتفاع "إذا لم يتراجع الانقلابيون عن الاستيلاء على السلطة".

01:42 آثار الأزمة في النيجر تظهر في أسواق نيامي © صورة ملتقطة عن الشاشة