النيجر: العسكريون الانقلابيون يرفضون استقبال وفد من "إيكواس" في نيامي لأسباب "أمنية"

رفض المجلس العسكري الحاكم في النيجر استقبال وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" كان ينوي المجيء إلى نيامي، لأسباب "أمنية". ويأتي ذلك بعد إعلان المجموعة أن قادتها "سيعقدون قمة استثنائية جديدة حول الوضع السياسي وآخر التطورات" في النيجر.

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أبلغ المجلس العسكري في النيجر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب "أمنية"، على ما جاء في رسالة رسمية حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها الثلاثاء.

وجاء في رسالة وزارة الخارجية في النيجر الموجهة إلى ممثلية "إيكواس" في نيامي "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".

وأضافت هذه الرسالة المؤرخة الإثنين "تبيّن أن إرجاء زيارة البعثة المقررة" ليوم الثلاثاء "إلى نيامي ضروري وأيضا إعادة النظر في بعض جوانب البرنامج، بما في ذلك الاجتماع مع بعض الشخصيات التي لا يمكن أن تتم لأسباب أمنية واضحة في هذا الجو من التهديد بالعدوان على النيجر".

وهددت "إيكواس" بالتدخل عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعدما أطاح به انقلاب في 26 تموز/يوليو.

آمال في التفاوض مع قادة انقلاب النيجر قبل قمة جديدة لـ "إيكواس" 01:18

ومن المقرر عقد قمة جديدة لرؤساء الدول الأعضاء في إكواس للبحث في الوضع في النيجر الخميس في أبوجا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمنظمة الإقليمية.

وينقسم شركاء النيجر، الغربيون منهم والأفارقة، حيال مسألة تنفيذ تدخل عسكري لإعادة السلطة إلى المدنيين.

فرانس24/ أ ف ب

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