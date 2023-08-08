بلينكن يعتبر النهج الدبلوماسي "أفضل طريقة" لحل الأزمة في النيجر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية الإثنين أن الدبلوماسية هي "أفضل طريقة" لحل الأزمة التي سببها الانقلاب في النيجر. فيما أحجم عن التعليق على احتمال انسحاب الجنود الأمريكيين من هذا البلد.

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين لإذاعة فرنسا الدولية إن النهج الدبلوماسي هو "السبيل الأفضل" لحل الوضع في النيجر. وذلك عقب الانقلاب الذي شهدته الدولة الأفريقية يوم 26 يوليو/تموز الماضي.

وأضاف بلينكن: "ليس هناك شك في أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل هذا الوضع". هذا هو نهج المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا، هذا هو نهجنا، ونحن ندعم جهود إيكواس لاستعادة النظام الدستوري".

هذا، وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تدعم مبادرة زعماء غرب أفريقيا "إيكواس" لعقد قمة يوم الخميس لبحث الوضع في النيجر.

في حين، أحجم عن التعليق على احتمال انسحاب الجنود الأمريكيين من هناك.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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