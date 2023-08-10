🔴مباشر - النيجر: الانقلابيون يعلنون حكومة جديدة ومجموعة "إيكواس" تجتمع في أبوجا

أعلن المجلس العسكري المنبثق عن الانقلاب في النيجر الخميس عبر التلفزيون الرسمي عن حكومة جديدة تضم 21 وزيرا . ويأتي ذلك تزامنا مع احتضان مدينة أبوجا النيجيرية قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) لبحث الانقلاب في هذا البلد. تابعوا تطور الأحداث في نيجيريا وردود الفعل المصاحبة لهذا الانقلاب العسكري في المنطقة وفي العالم.

أنصار الانقلاب يتظاهرون في عاصمة النيجر نيامي، في 27 تموز/يوليو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

09:00 العسكريون الانقلابيون في النيجر يعلنون عن حكومة جديدة

شكلت السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب في النيجر حكومة، بحسب بيان صادر عن الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال عبد الرحمن تشياني بثه التلفزيون الوطني ليل الأربعاء الخميس. وتضم الحكومة رئيس الوزراء علي الأمين وعشرين وزيرا، ووزيرا الدفاع والداخلية فيها هما جنرالان في المجلس العسكري الذي استولى على السلطة.

08:30 قمة لزعماء غرب أفريقيا لبحث الأزمة في النيجر

تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قمة الخميس في مدينة أبوجا النيجيرية لبحث الانقلاب العسكري والاتفاق على خطة عمل بعد رفض قادة الانقلاب هناك التنحي على الرغم من تهديد التكتل باحتمال استخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

للمزيد : قمة لمجموعة "إيكواس" في أبوجا لبحث انقلاب النيجر وغوتيريس "قلق جدا" بشأن ظروف اعتقال بازوم

7:00 رئيس غينيا بيساو يحذر من أن مستقبل إكواس في خطر بسبب أزمة النيجر

اعتبر رئيس غينيا بيساو الأربعاء أن الانقلاب في النيجر يشكل تهديدا وجوديا للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، وذلك عشية قمة يعقدها التكتل الاقليمي في نيجيريا لبحث الأزمة في منطقة الساحل.

6.00 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "قلق جدا" بشأن ظروف اعتقال رئيس النيجر

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء أنه "قلق جدا" بشأن ظروف اعتقال رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، داعيا إلى الافراج عنه.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك