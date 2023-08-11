النيجر: الاتحاد الأوروبي يعرب عن "قلق بالغ" بشأن ظروف احتجاز الرئيس محمد بازوم

أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة عن "قلق بالغ" بشأن ظروف احتجاز رئيس النيجر محمد بازوم، ودعا مجددا إلى إطلاق سراحه "الفوري وغير المشروط". وقال إن المعلومات المتوفرة تفيد بأن بازوم وعائلته "محرومين من الطعام والكهرباء والرعاية الصحية منذ عدة أيام...". كما جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قلقه على صحة بازوم.

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عبر الاتحاد الأوروبي الجمعة عن "قلق بالغ" إزاء ظروف اعتقال رئيس النيجر محمد بازوم الذي أطاحه انقلاب عسكري ودعا مجددا إلى إطلاق سراحه "الفوري وغير المشروط".

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل على منصة إكس - تويتر سابقا- إن الرئيس بازوم وعائلته "حسب آخر المعلومات، محرومين من الطعام والكهرباء والرعاية الصحية منذ عدة أيام ... لقد كرس حياته للعمل على تحسين الحياة اليومية لشعب النيجر، لا شيء يبرر مثل هذه المعاملة ".

بلينكن يجدد قلقه على صحة بازوم

كما جدد أنتوني بلينكن الإعراب عن قلقه على صحة الرئيس محمد بازوم الذي تحدث معه عبر الهاتف نحو عشر مرات منذ انقلاب 26 تموز/يوليو.

وقال "لدينا قلق عميق عليه، على أسرته، على أمنه ورفاهيته"، مضيفا "أوضحنا للقادة العسكريين أننا سنحملهم المسؤولية عن سلامته".

وأكد رئيس الوزراء النيجري أحمدو محمدو مؤخرا أن محمد بازوم لا يزال محتجزا مع زوجته وابنه بدون كهرباء أو مياه جارية.

فرانس24/ أ ف ب

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