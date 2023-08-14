النيجر: "إيكواس" تعتبر إعلان الانقلابيين نيتهم محاكمة الرئيس بازوم بمثابة "استفزاز" جديد

في بيان الإثنين، قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إن إعلان العسكريين الانقلابيين في النيجر نيتهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" يشكل "استفزازا" جديدا. فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد بشأن "وضع الرئيس وأسرته وصحتهم وسلامتهم".

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امرأة تحمل صورة الرئيس النيجيري، محمد بازوم، خلال مظاهرة أمام سفارة النيجر في باريس، 5 آب/أغسطس 2023

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في بيان أصدرته الإثنين، اعتبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إعلان العسكريين الانقلابيين في النيجر نيتهم محاكمة الرئيس محمد بازوم يشكل "استفزازا" جديدا.

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وأورد البيان الذي تم توقيعه في أبوجا أن هذا التهديد هو "شكل جديد من الاستفزاز، ويتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر إعادة النظام الدستوري بسبل سلمية".

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ومن جانبها، قالت الأمم المتحدة على لسان ستيفان دوغاريك المتحدث باسمها الإثنين، إن أي محاولة من جانب المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ستكون "مقلقة للغاية".

وأضاف دوغاريك للصحافيين "ما زلنا قلقين للغاية بشأن وضع الرئيس وأسرته وصحتهم وسلامتهم، ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإعادته لمنصبه كرئيس للدولة".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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