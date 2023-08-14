ضربات جوية مكثفة وانفجارات قوية في العاصمة الخرطوم وتجدد المعارك في دارفور

هزت ضربات جوية أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم الإثنين، مع اشتداد حدة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع اللذين يتواجهان منذ أربعة أشهر. وفي جنوب دارفور، استيقظ سكان مجددا "على أصوات المدفعية وواصلوا الفرار من المدينة" التي تتعرض لهجوم من قوات الدعم السريع.

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دخان يتصاعد من مدينة أم درمان بالقرب من جسر حلفايا خلال اشتباكات بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والجيش كما شوهد من الخرطوم شمال السودان في 15 أبريل / نيسان 2023.

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اندلعت معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين يتواجهان منذ 4 أشهر، في مناطق مختلفة من الخرطوم وفي إقليم دارفور الإثنين، وفق ما أفاد سكان.

وقال هؤلاء السكان إنه سُمع دوي "ضربات جوية مكثفة وانفجارات قوية" في العاصمة.

في جنوب دارفور، استيقظ سكان الإثنين مجددا "على أصوات المدفعية وواصلوا الفرار من المدينة" التي تتعرض لهجوم من قوات الدعم السريع، كما أفاد شهود لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن "نحو 20 ألف شخص نزحوا جراء العنف" الذي تشهده مدينة نيالا منذ بضعة أيام، لافتا إلى "منع" إيصال المساعدات.

وقال مصدر طبي في نيالا، ثاني كبرى المدن السودانية لوكالة الأنباء الفرنسية: "رغم صعوبات الوصول إلى مستشفى نيالا بسبب القصف، استقبلنا 66 جريحا الأحد توفي 6 منهم".

وإقليم دارفور سبق أن شهد حربا أهلية في العقد الأول من القرن الحالي، ويعتبر معقل قوات الدعم السريع. وتركزت المعارك لفترة طويلة في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث قد تكون وقعت "جرائم ضد الانسانية"، وفق الأمم المتحدة.

وتحدثت مصادر عدة عن مجازر بحق المدنيين واغتيالات ذات طابع إثني يعتقد أن قوات الدعم السريع والميليشيا العربية المتحالفة معها تقفان وراءها.

على الجانب الآخر من الحدود، في بلدة أدري في شرق تشاد "وصل أكثر من 358 ألف لاجئ" منذ بدء النزاع في 15 نيسان/أبريل، وفق منظمة أطباء بلا حدود.

وأعربت هذه المنظمة غير الحكومية عن قلقها إزاء هذه المخيمات التي "ليست حاضرة لاستقبال جميع الأشخاص الذين ينقلون إلى هناك. وبالتالي، يتعرضون للشمس والمطر وليس لديهم ما يكفي من الطعام والماء وحتى معدات الطهو. الحاجات هائلة والموارد محدودة جدا"، كما أوضحت سوزانا بورجيس منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في تشاد.

وأودى الصراع في السودان ب3900 شخص على الأقل في أربعة أشهر.

وظهر قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على التلفزيون السوداني الرسمي الإثنين في فيديو نادر ندد فيه ب"أكبر مؤامرة في التاريخ الحديث" للسودان، ووعد بالاحتفال "قريبا جدا بالنصر المؤزر على هذا التمرد الغاشم" بقيادة منافسه الفريق محمد حمدان دقلو، في حين يتوقع الخبراء أن تستمر الحرب لفترة طويلة.

فرانس24/ أ ف ب

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