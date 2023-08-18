قادة أركان جيوش إيكواس يواصلون اجتماعهم في غانا حول تدخل محتمل في النيجر دون استبعاد الحل الدبلوماسي

يستمر اجتماع قادة أركان جيوش إيكواس لليوم الثاني والأخير في العاصمة الغانية أكرا، حيث يبحثون عن المزيد من التنسيق بشأن نشر قوة احتياط في النيجر "لإعادة النظام الدستوري" بعد الانقلاب العسكري الذي شهده هذا البلد الأفريقي على الرغم من تفضيل الخيار الدبلوماسي الذي لا يزال مطروحا.

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واصل قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا اجتماعاتهم الجمعة والتي كانت انطلقت الخميس في العاصمة الغانية أكرا، لتنسيق تدخل محتمل في النيجر يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد بعد الانقلاب على الرئيس النيجري محمد بازوم.

وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" التي تشعر بالقلق حيال سلسلة انقلابات عسكرية متتالية في المنطقة، تشكيل "قوة احتياط" لوضع حد للانقلاب في النيجر.

وأكد محللون أن أي تدخل سينطوي على مخاطر عسكرية وسياسية، فيما أعلن التكتل أنه يفضل الخيار الدبلوماسي.

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في هذ الإطار، أكد مفوض إيكواس للشؤون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاح موسى خلال الاجتماع الخميس، على أنه "في حال فشلت كل الخيارات الأخرى، فإن القوات المسلحة الباسلة لبلدان غرب أفريقيا، بمكونيها العسكري والمدني، مستعدة للاستجابة لنداء الواجب". مضيفا: "في الأثناء، ما زلنا نترك فرصة للدبلوماسية والكرة في ملعب المجلس العسكري".

قلق أوروبي على مصير الرئيس بازوم

ويُختتم اجتماع أكرا الجمعة حيث يتوقع أن يعلن قادة الجيوش الخطوات التالية خلال مراسم مقررة عند الساعة 16,00 ت غ.

واحتُجز بازوم الذي اعتُبر انتخابه عام 2021 لحظة تاريخية في النيجر، مع أفراد عائلته في مقر الرئاسة الرسمي منذ انقلاب 26 يوليو/تموز، في ظل قلق دولي متصاعد من ظروف اعتقاله.

والجمعة، حذّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة بازوم، وذلك خلال اتصال مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو.

ونقلت المتحدثة باسم ميشال عنه قوله إن "الرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيا ما زال الرئيس الشرعي للنيجر. ظروف اعتقاله تتردّى. وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة"، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وتعاني منطقة الساحل من أعمال تمرّد جهادية مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" والقاعدة بينما أدى الاستياء من أعمال العنف دورا في الانقلابات العسكرية التي شهدتها القارة في السنوات الأخيرة.

مخاطر التدخل العسكري في النيجر

ولم تصدر أي تفاصيل بعد عن عملية النيجر المحتملة بينما يحذّر محللون من أن أي تدخل سينطوي على مخاطر سياسية وعسكرية، خصوصا بالنسبة لنيجريا المؤثّرة إقليميا.

وتحاول نيجيريا في الأساس احتواء أعمال عنف تقف خلفها عدة مجموعات مسلحة على أراضيها، بينما حذّرت فاعليات في شمال البلاد من تداعيات أي تدخل عسكري في النيجر على جارتها.

وتدخّل جنود إيكواس في حالات طارئة منذ 1990 بما في ذلك في حروب في ليبيريا وسيراليون. ويتوقع أن تساهم ساحل العاج ونيجيريا وبنين بالقوات، لكن لم ترد تفاصيل كثيرة بشأن العمليات المحتملة في النيجر.

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في المقابل، حذّر قادة الانقلاب في النيجر من أي ضربات عسكرية وهددوا بتوجيه تهمة الخيانة إلى بازوم. إلا أنهم أعربوا في الوقت ذاته عن انفتاحهم على إجراء محادثات.

كما أكدت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو من أن أي تدخل في النيجر سيعد بمثابة إعلان حرب على البلدين المجاورين.

ودعت روسيا والولايات المتحدة إلى حل الأزمة دبلوماسيا.

وفرضت إيكواس عقوبات تجارية ومالية على النيجر بينما علّقت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة برامج مساعداتها لهذا البلد. ودعت الخارجية الألمانية الاتحاد الأوروبي الخميس إلى فرض عقوبات على قادة الانقلاب، مضيفة أنّ الوزيرة أنالينا بيربوك عقدت محادثات مع نظيريها في الولايات المتحدة وفرنسا.

فرانس24/ أ ف ب

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