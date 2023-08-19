النيجر: وصول وفد من "إيكواس" إلى نيامي للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة

حل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بالعاصمة النيجرية نيامي السبت في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة مع الجيش الذي تولى السلطة في النيجر إثر انقلاب على الرئيس محمد بازوم، وفق مراسل فرانس24. فيما أعلنت "إيكواس" أنها "مستعدة للتدخل" عسكريا لإعادة النظام الدستوري بالقوة إلى النيجر.

إعلان اقرأ المزيد

أفادت مصادر مقربة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" والرئيس محمد بازوم لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن طائرة وفد من "إيكواس" هبطت في مطار نيامي قرابة الساعة 13:00 (12:00 ت غ).

يحدث هذا، غداة إعلان رؤساء أركان جيوش دول "إيكواس" جاهزيتهم لإرسال قوة عسكرية لإعادة النظام الدستوري بالقوة إلى النيجر.

هذا، ويرأس الوفد الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر، بحسب وحدة الاتصال في "المجلس الوطني لحماية الوطن"، الذي تولى السلطة في نيامي جراء الانقلاب في 26 تموز/يوليو الماضي.

اقرأ أيضاالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" مؤسسة اقتصادية ذات طابع سياسي

وكان أبو بكر قد زار نيامي في 3 آب/أغسطس الماضي على رأس وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لكنه لم يلتق بالرجل القوي الجديد في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، ولا بالرئيس المخلوع.

وإلى ذلك، أكد مصدر مقرب من "إيكواس" أن الوفد يريد نقل "رسالة حازمة" إلى العسكريين في نيامي، ولقاء الرئيس بازوم الذي ما زال محتجزا.

ومن جهته، أعلن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى الجمعة أن هدف هذه البعثة هو "الاستمرار في اتباع المسار السلمي لاستعادة النظام الدستوري" في النيجر.

في حين، أعلنت "إيكواس" أنها "مستعدة للتدخل" عسكريا لإعادة النظام الدستوري بالقوة إلى النيجر. إذ قال موسى عقب اجتماع لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في "إيكواس" دام يومين "نحن مستعدون للتدخل بمجرد إصدار الأمر. كما تم تحديد يوم التدخل".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك