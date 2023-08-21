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ريبورتاج: "إذا بقيت مغلقة سيموت الناس"... الانقلاب يفاقم معاناة سكان الحدود بين النيجر ونيجيريا

منذ غلق الحدود بين النيجر ونيجيريا غداة انقلاب 26 تموز/يوليو، يعاني سكان المنطقة الشمالية الغربية لنيجيريا المحاذية للنيجر، والتي تربطهم أواصر عائلية وطيدة في غالب الأحيان مع نظرائهم من البلد الجار، من آثار الأزمة المتواصلة التي تجاوزت الجانب الاجتماعي لتؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية. التفاصيل في ريبورتاج موفدي فرانس24 إلى ولاية سوكوتو الحدودية سيريل بايان وكاترين نوريس ترنت، أعدته باللغة العربية ماري زعرور حنا.

02:46 مواطن من منطقة سوتوكو النيجيرية متضرر من إغلاق الحدود بين النيجر ونيجيريا بسبب الانقلاب العسكري. © فرانس24