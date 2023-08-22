الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد

قال الاتحاد الأفريقي الثلاثاء إنه علق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، وأكد أنه سيدرس انعكاسات أي تدخل عسكري في الدولة الواقعة بمنطقة الساحل. فيما دعت العديد من الدول -وعلى رأسها الولايات المتحدة- إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

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في بيان صدر الثلاثاء، أفاد الاتحاد الأفريقي أن مجلس السلام والأمن "يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج". فيما يأتي إعلان التكتل وسط خلافات شديدة بين أعضائه بهذا الخصوص.

وخلال اجتماع حول "الوضع في النيجر" تم عقده في 14 آب/أغسطس، قرر مجلس السلام والأمن أيضا "التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعليا في البلاد"، وفق ما جاء في البيان.

ويذكر أنه بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، المنتخب عام 2021، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في 10 آب/أغسطس عزمها تفعيل قوة "لاستعادة النظام الدستوري في النيجر". ولكن إيكواس تكرر تفضيلها للحل الدبلوماسي.

هذا، وأشار مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى الجمعة بعد اجتماع رؤساء أركان دول غرب أفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، إلى أنه تم تحديد "يوم التدخل"، كما تم تحديد "الأهداف الاستراتيجية والمعدات اللازمة والتزام الدول الأعضاء."

ومن جهته، رد قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني السبت قائلا إن أي هجوم "لن يكون نزهة" كما يعتقد البعض.

وإلى ذلك، دعت العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في النيجر.

فرانس24/ أ ف ب

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