البرهان يصل إلى بورتسودان في خروج نادر له من العاصمة السودانية منذ بدء المعارك

أفاد بيان عن مجلس السيادة السوداني الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان، بأن قائد الجيش "وصل اليوم (الأحد) إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر". وهذا الخروج من العاصمة نادر للبرهان منذ بدء المعارك بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع قبل أكثر من أربعة أشهر. يأتي ذلك في وقت عرضت فيه قوات "الدعم السريع" رؤية جديدة للحل في البلاد تتضمن بناء جيش جديد، والانتقال إلى نظام فيدرالي.

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية أثناء الاستماع إلى النشيد الوطني بعد وصوله إلى مطار بورتسودان العسكري في أول رحلة له خارج العاصمة الخرطوم منذ بدء المعارك، 27 آب/أغسطس 2023.

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في خروج نادر له من الخرطوم العاصمة السودانية منذ بدء المعارك بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وصل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأحد إلى مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر شرقي البلاد.

وأضاف البيان أن نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار "كان في إستقباله (البرهان) بمطار بورتسودان"، والتي تقع بمنأى من أعمال العنف والقتال الذي يتركز في العاصمة وضواحيها وإقليم دارفور في غرب البلاد.

وتدور حرب على السلطة في السودان منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. ومذاك، التاريخ يلتزم البرهان جدران مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة والذي يتعرض لهجمات عديدة من قوات الدعم السريع.

والخميس، ظهر البرهان في مقاطع مصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان غرب الخرطوم، وتلتقط له صور مع المواطنين.

"تأسيس الدولة السودانية الجديدة"

قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان إنها منفتحة على وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع الجيش، وعرضت رؤيتها "لتأسيس الدولة السودانية الجديدة"، وهي مبادرة يمكن أن تحيي الجهود الرامية إلى إجراء محادثات مباشرة بين طرفي الصراع.

وجاء بيان قوات الدعم السريع مع دخول القتال بينها وبين الجيش أسبوعه العشرين دون إعلان أي طرف النصر، بينما أُجبر الملايين على ترك منازلهم في العاصمة ومدن أخرى.

وحذرت الأمم المتحدة من "كارثة إنسانية لها أبعاد هائلة"، مع تزايد الجوع وانهيار الرعاية الصحية وتدمير البنية التحتية. كما تواجه قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها تهما بارتكاب التطهير العرقي في ولاية غرب دارفور.

وفي البيان الذي صدر في وقت متأخر الأحد، بدا قائد قوات الدعم السريع، مستعدا للتفاوض مع الجيش حول شكل الدولة السودانية المستقبلية، متجاوزا الجوانب الفنية لوقف إطلاق النار الدائم، والتي عرقلت جهود وساطة برعاية السعودية والولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن "الحرب التي تدور في السودان هي انعكاس أو مظهر من مظاهر الأزمة السودانية المتطاولة. وذلك يستوجب أن يكون البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ الحل السياسي الشامل، الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان".

وبموجب رؤية "تأسيس الدولة السودانية الجديدة"، ألزم حميدتي قوات الدعم السريع بالمبادئ التي تم طرحها سابقا مثل الحكم الاتحادي متعدد الثقافات والانتخابات الديمقراطية والجيش الواحد.

استمرار الاشتباكات

ميدانيا، استمرت الاشتباكات والغارات الجوية في العاصمة وضواحيها، بحسب ما أفاد شهود عيان. وقال مصدر طبي في الخرطوم لوكالة الأنباء الفرنسية الأحد "قتل خمسة أشخاص من جراء سقوط صواريخ على المنازل".

وأسفرت الحرب عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية. لكن الحصيلة الفعلية تبدو أكبر، لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تماما، كما يتعذر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

وفي أربعة أشهر، أُجبر أكثر من 4,6 ملايين شخص على الفرار، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي أكدت أن "أكثر من 700 طفل ينزح بسبب الحرب في كل ساعة تمر". والجمعة، حذرت الأمم المتحدة في بيان من أن الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" السودان بالكامل وبدفع المنطقة إلى كارثة إنسانية.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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