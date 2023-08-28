الاتحاد الأوروبي يعرب عن "دعمه الكامل" للسفير الفرنسي في النيجر ويعتبر قرار طرده "استفزازا جديدا"

قالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي الإثنين إن قرار العسكريين الانقلابيين في النيجر طرد سفير فرنسا "استفزاز لن يساهم في بلوغ حل دبلوماسي للأزمة". يأتي تصريح المسؤولة عقب خطاب لماكرون أمام سفراء بلاده شدد من خلاله على وجوب أن يظهر التكتل القاري "جسارة" في مقاربة المسائل السياسية، وكان العسكريون أمهلوا الجمعة السفير الفرنسي في نيامي 48 ساعة لمغادرة البلاد، بحسب رسالة صادرة عن وزارة الخارجية النيجرية.

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تفاعلا مع قرار طرده من النيجر، عبّر الاتحاد الأوروبي الإثنين عن "دعمه الكامل" للسفير الفرنسي في نيامي حيث لا يزال مقيما رغم انقضاء المهلة التي منحه إياها العسكريون الانقلابيون لمغادرة البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد نبيلة مصرالي إن "قرار الانقلابيين طرد سفير فرنسا هو استفزاز جديد لا يمكنه على الإطلاق المساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الراهنة"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي لا يعترف ولن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر".

وأكد العسكريون في وقت سابق أنه نظرا "لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة" لدعوتها إلى "إجراء مقابلة" الجمعة، و"تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت "والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة".

وخلال كلمة له أمام السفراء الفرنسيين الإثنين، تطرق الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تحديات تواجه السياسة الخارجية الفرنسية، من أبرزها الانقلاب في النيجر. وقال ماكرون إن "فرنسا والدبلوماسيين واجهوا في الأشهر الأخيرة مواقف صعبة في بعض البلدان" سواء في النيجر أو في السودان في ظل النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل.

فرانس24/ أ ف ب

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