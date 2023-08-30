🔴 مباشر - الغابون: عسكريون يعلنون "إنهاء النظام القائم" وإلغاء الانتخابات

أعلن ضباط كبار في الجيش الغابوني "إنهاء النظام القائم" واستيلاءهم على السلطة خلال ظهورهم على قناة "غابون 24" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. هذا، وقد سمع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل عاصمة الغابون. يأتي هذا، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % في المئة من الأصوات.

ظهور اثني عشر جنديًا غابونيًا على شاشة التلفزيون "غابون24" ليعلنوا أنهم استولوا على السلطة بعد فوز علي بونغو في الانتخابات في 30 آب/أغسطس 2023

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08:30 العسكريون يعلنون "إنهاء النظام القائم"

أعلن عسكريون الأربعاء "إنهاء النظام القائم" في الغابون بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السبت التي كرست فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

07:30 العسكريون يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"

أكد العسكريون أيضا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، وأنه "بسبب حكم غير مسؤول، لا يمكن التنبؤ به أدى إلى تدهور متواصل للتماسك الاجتماعي ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

07:00 إعلان إغلاق حدود البلاد إلى غاية إشعار آخر

قرر ضباط الجيش الغابوني إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر إلى جانب حل مؤسسات الدولة.

هذا، وقال العسكريون الغابونيون أيضا إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون. وإن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية ونتائجها باطلة.

06:25 ضباط في الجيش الغابوني يعلنون في بيان على قناة "غابون24" حل مؤسسات الدولة

قال ضباط كبار في الجيش الغابوني إنهم ألغوا الانتخابات وقاموا بحل المؤسسات في الغابون، صباح يوم الأربعاء على "قناة غابون 24".

06:23 سماع طلقات نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل عاصمة الغابون

أكد صحافيو وكالة الأنباء الفرنسية ورويترز سماع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في عاصمة الغابون ليبرفيل.

3:58 إعادة انتخاب علي بونغو رئيسا للغابون بنسبة 64,27 في المئة من الأصوات

أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % في المئة من الأصوات.

وإلى ذلك، لم يصدر إلى حد الساعة تعليق من حكومة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

هذا، وقد تصاعد التوتر وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت يوم السبت الماضي، وسعى بونغو من خلالها لتمديد قبضة عائلته المستمرة على السلطة منذ 56 عاما.

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فيما ضغطت المعارضة من أجل التغيير في الدولة الفقيرة والغنية في الوقت نفسه بالنفط والكاكاو.

"عمليات تزوير أدارها معسكر بونغو"

ومن بين هؤلاء العسكريين عناصر من الحرس الجمهوري المكلف بحماية الرئاسة فضلا عن جنود من الجيش وعناصر من الشرطة. وتلي البيان عبر تلفزيون الغابون الرسمي أيضا.

وجاء هذا، الإعلان بعيد نشر النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت السبت وأظهرت إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو أوديمبا الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، لولاية ثالثة بحصوله على 64,27 % من الأصوات.

هذا، وتفوق بونغو في انتخابات جرت في دورة واحدة على منافسه الرئيسي ألبير أوندو أوسا الذي حصل على 30,77 % فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56,65 %.

وإلى ذلك، كان أوسا قد تحدث عن "عمليات تزوير أدارها معسكر بونغو" قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع السبت وأكد فوزه بالانتخابات. وناشد معسكره بونغو الإثنين "لتنظيم تسليم السلطة من دون إراقة دماء" استنادا إلى فرز للأصوات أجراه مدققوه ومن دون أن ينشر أي وثيقة تثبت ذلك.

كما أثار غياب المراقبين الدوليين وتعليق بث بعض وسائل الإعلام الأجنبية وقرار السلطات قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر ليلي للتجوال في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات مخاوف بشأن شفافية العملية الانتخابية.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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