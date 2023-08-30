الغابون: وضع الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية وإيقاف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"

بعد وقت قصير من إعلان فوز الرئيس الغابوني علي بونغو بولاية ثالثة، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة تلفزيون "غابون 24" من القصر الرئاسي لإعلان "إنهاء النظام القائم". وقال الانقلابيون في وقت لاحق إن بونغو رهن الإقامة الجبرية محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى". فما ملابسات التطورات الحاصلة في الغابون ومن هم المسؤولون عن التحرك العسكري؟

الرئيس الغابوني علي بونغو أثناء إدلاءه بصوته في الانتخابات الرئاسية التي أعلن عسكريون إلغاء نتائجها و"‘إنهاء النظام القائم"، 26 آب/أغسطس 2023.

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"إنهاء النظام القائم" وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.. وضع الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية وإيقاف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى".. هذا ما أعلنته مجموعة عسكرية الأربعاء في الغابون بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي كرست فوز بونغو بولاية ثالثة.

وفور إعلان فوز بونغو رسميا بحصوله على 64,27 % من الأصوات ليل الثلاثاء الأربعاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة "غابون 24" من القصر الرئاسي.

وأعلن أحد العسكريين وهو كولونيل في الجيش في بيان بث بعد ذلك عبر القناة الأولى في التلفزيون الغابوني: "نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم". وأوضح: "لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 آب/أغسطس 2023 فضلا عن نتائجها".

اعتبر العسكريون أن تنظيم الانتخابات "لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني" منددين بـ"حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للُّحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى".

وأضافوا في بيان: "حلت كل المؤسسات، الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية. ندعو المواطنين إلى الهدوء ونجدد تمسكنا باحترام التزامات الغابون حيال الأسرة الدولية" مؤكدا إغلاق حدود البلاد "حتى إشعار آخر".

من يقود التحرك العسكري؟

ومن بين هؤلاء العسكريين عناصر من الحرس الجمهوري المنوطة به حماية الرئاسة فضلا عن جنود من الجيش وعناصر من الشرطة. والضباط الأربعة الكبار هم اثنان من الحرس الجمهوري واثنان من الجيش.

وتحكم عائلة بونغو الدولة الغنية بالنفط والواقعة في وسط أفريقيا، منذ أكثر من 55 عاما، لكن الحي الذي يسكنه كان هادئا صباح الأربعاء، بحسب شهود.

وجاء هذا التطور فيما تشهد البلاد حظر تجول وانقطاعا للإنترنت في كل المناطق في إطار إجراءات اتخذتها الحكومة السبت قبل إغلاق مراكز الاقتراع من أجل الحؤول دون نشر أنباء كاذبة" وحصول "أعمال عنف" محتملة.

وعادت خدمة الإنترنت قرابة الساعة 07:00 ت غ، بحسب صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية.

وبعيد تلاوة بيان العسكريين سمع صحافيو وكالة الأنباء الفرنسية إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في أحياء عدة من ليبرفيل. لكن تلك الطلقات المتفرقة توقفت بعد فترة وجيزة.

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تسلسل زمني للأحداث

قرابة الساعة 6:00 ت غ، كانت شوارع وسط المدينة في ليبرفيل خالية وفق صحافيين في وكالة الأنباء الفرنسية. وقد أفاد شهود عن رؤية عدد قليل من الآليات في الشارع الرئيسي المؤدي إلى وسط المدينة، بما فيها مدرعة تقل جنودا.

وفي حي بلان سييل الشعبي في ليبرفيل، القريب من وسط المدينة، شاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية نحو 100 شخص على جسر، بعضهم مشاة والبعض الآخر في السيارات، يهتفون "إنه التحرير!" و"بونغو اخرج!". وعلى صوت أبواق السيارات، صفّقوا لشرطة مكافحة الشغب التي حضر عناصرها ملثمين.

وبحسب المصدر نفسه، فإن جنودا كانوا في سيارة نقل رفعوا أذرعهم تعبيرا عن النصر، وسط تصفيق الحشود.

وفي منطقة أكاندا الغنية، على مقربة من منزل علي بونغو، وقف سكان على عتبات منازلهم، من دون أن يجرؤوا على الخروج، بحسب مراسل في وكالة الأنباء، فيما كان جنود من وحدة خاصة يطلبون منهم دخول منازلهم.

وفي بور جانتي، عاصمة البلاد الاقتصادية، في ساحة دو شاتو دو في حي شعبي ومعقل تقليدي للمعارضة، خرج مئات الأشخاص في سياراتهم وأطلقوا الأبواق وهم يهتفون "لقد تحررت الغابون".

وقال الصحافي المستقل عثمان مانغا في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، إن بعض الأشخاص يرقصون مع عناصر الشرطة والجنود الذين يرتدون الزي العسكري.

وانتخب بونغو البالغ من العمر 64 عاما في عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونجيمبا الذي حكم هذا البلد الصغير الواقع في وسط أفريقيا والغني بالنفط لأكثر من 41 عاما. ونددت المعارضة بانتظام بتواصل حكم "سلالة بونغو" لأكثر من 55 عاما.

وكان علي بونغو مرشحا لولاية ثالثة خفضت من سبع إلى خمس سنوات في انتخابات السبت التي شملت ثلاثة اقتراعات رئاسية وتشريعية وبلدية كلها بدورة واحدة.

وقبيل ظهور العسكريين على الشاشة، أعلنت النتائج الرسمية عند الساعة 03:30 (الساعة 02:30 ت غ) عبر التلفزيون الرسمي من دون أن يكون قد أعلن عن ذلك مسبقا.

وتفيد النتائج أن المنافس الرئيسي لبونغو، ألبير أوندو أوسا، حصل على 30,77 % من الأصوات فيما تقاسم 12 مرشحا آخر ما تبقى من أصوات.

وكان أوسا قد تحدث عن "عمليات تزوير أدارها معسكر بونغو" قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع السبت وأكد فوزه بالانتخابات. وناشد معسكره بونغو الاثنين "لتنظيم تسليم السلطة من دون إراقة دماء" استنادا إلى فرز للأصوات أجراه مدققوه ومن دون أن ينشر أي وثيقة تثبت ذلك.

وإثر ورود الأنباء، أعلنت شركة "إيراميت" الفرنسية للتعدين الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية أنها "علّقت نشاطاتها" في الغابون بعد الانقلاب العسكري الذي استهدف الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو.

وأوضحت "عقب الأحداث الأخيرة، علقت المجموعة نشاطاتها في الغابون وهي "تراقب" الوضع من أجل "حماية سلامة موظفيها ومنشآتها". وتوظف الشركة نحو ثمانية آلاف شخص في البلاد، معظمهم من الغابونيين.

فرانس24 - مع أ ف ب ورويترز

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