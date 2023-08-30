بعد انقلابي النيجر والغابون... الحكومة الإسبانية تعتزم تقييم مهام بعثات حفظ السلام في أفريقيا

جندي بريطاني من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) يمسك بعلم الأمم المتحدة على سطح مركبة مدرعة خفيفة خلال دورية في ميناكا، مالي، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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