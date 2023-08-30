بعد انقلابي النيجر والغابون... الحكومة الإسبانية تعتزم تقييم مهام بعثات حفظ السلام في أفريقيا
تفاعلا مع الأحداث المتسارعة في أفريقيا وتدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء، تعتزم إسبانيا تقييم مهام بعثات حفظ السلام في القارة، حيث لديها نحو 140 جنديا قرب العاصمة المالية باماكو في إطار مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي.
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قالت الحكومة الإسبانية الأربعاء إنها ستقيم وضع بعثات حفظ السلام في أفريقيا بعد الانقلاب العسكري في النيجر ومحاولة الانقلاب الجارية في الغابون.
وأضافت وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في توليدو، أن بلادها تراقب الأحداث في منطقة الساحل الأفريقي بقلق بالغ.
ولإسبانيا نحو 140 جنديا متمركزين إلى الشمال الشرقي من باماكو عاصمة مالي، في إطار مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي هناك.
فرانس24/ رويترز
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