جنوب أفريقيا: مقتل عشرات الأشخاص في حريق مهول بمبنى وسط جوهانسبرغ

ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في مبنى من خمسة طوابق وسط جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا الخميس إلى 63 شخصا وإصابة أكثر من 43 آخرين. وفي حصيلة أولى كان جهاز الطوارئ في المدينة قد أعلن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 40 آخرين. فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.

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رجال الإطفاء وضباط الشرطة في جنوب أفريقيا أثناء محاولة إخماد حريق في جوهانسبرغ في 31 آب/أغسطس 2023.

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في حريق مهول نشب الخميس في مبنى من خمسة طوابق في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 63 شخصا وإصابة أكثر من 43 آخرين، وفق جهاز الطوارئ في المدينة.

وفي حصيلة سابقة كان جهاز الطوارئ قد أعلن مقتل 20 شخصا على الأقل و إصابة 40 شخصا.

وقال الناطق باسم جهاز طوارئ المدينة روبرت مولودزي "هناك حتى الآن، 63 قتيلا و43 مصابا بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيات محلية"، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلا.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية آليات إطفاء وسيارات إسعاف أمام المبنى مع نوافذ محترقة.

هذا، وتمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.

فرانس24/ أ ف ب

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