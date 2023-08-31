جنوب أفريقيا: مقتل عشرات الأشخاص في حريق مهول بمبنى وسط جوهانسبرغ
ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في مبنى من خمسة طوابق وسط جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا الخميس إلى 63 شخصا وإصابة أكثر من 43 آخرين. وفي حصيلة أولى كان جهاز الطوارئ في المدينة قد أعلن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 40 آخرين. فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.
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في حريق مهول نشب الخميس في مبنى من خمسة طوابق في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 63 شخصا وإصابة أكثر من 43 آخرين، وفق جهاز الطوارئ في المدينة.
وفي حصيلة سابقة كان جهاز الطوارئ قد أعلن مقتل 20 شخصا على الأقل و إصابة 40 شخصا.
وقال الناطق باسم جهاز طوارئ المدينة روبرت مولودزي "هناك حتى الآن، 63 قتيلا و43 مصابا بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيات محلية"، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلا.
The death toll from the fire in Marshalltown, Johannesburg, continues to increase. That number now stands at 56. #eNCA #DStv403 #SouthAfricanMorning #QuestionThinkAct pic.twitter.com/OR7E0pSKcs— eNCA (@eNCA) August 31, 2023
وأظهرت مشاهد تلفزيونية آليات إطفاء وسيارات إسعاف أمام المبنى مع نوافذ محترقة.
The death toll from the fire in Marshalltown, Johannesburg, continues to increase. That number now stands at 63. #eNCA #DStv403 #SouthAfricanMorning #QuestionThinkAct pic.twitter.com/jCfwWTIEqF— eNCA (@eNCA) August 31, 2023
هذا، وتمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.
فرانس24/ أ ف ب
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