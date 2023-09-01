الغابون: الجنرال "أوليغي نغيما تابع، وخلفه تقف عائلة بونغو التي تسيطر على السلطة"

قال المعارض الغابوني الخميس أوندو أوسا في تصريح لقناة "تي في 5 موند" الفرنسية إن استيلاء العسكريين على السلطة في بلاده يمثل "ثورة قصر" تبقي نظام عائلة بونغو، معتبرا أنه كان يجب "تنحية" الرئيس حتى يستمر نظام "آل بونغو". وأضاف أن الجنرال بريس أوليغي نغيما، الذي من المتوقع أن يتسلم رئاسة المرحلة الانتقالية مجرد "تابع". وكانت المعارضة الغاوبونية طالبت الانقلابيين الخميس بالاعتراف بفوز مرشحها أوندو أوسا في الانتخابات الرئاسية.

مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية في الغابون أوندو أوسو أثناء إدلائه بصوته في ليبرفيل، 26 آب/ أغسطس 2023.

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"لا يتعلق الأمر بانقلاب عسكري، بل بثورة قصر"، هذه العبارات استخدمها المعارض الغابوني أوندا أوسا الخميس في وصفه لإطاحة العسكريين بالرئيس علي بونغو الأربعاء.

وقال في تصريح لقناة "تي في 5 موند" الفرنسية: "يجب أن نضع الأمور في سياقها. أولا، لا يتعلق الأمر بانقلاب عسكري بل بثورة قصر. أوليغي نغيما هو ابن عم علي بونغو... معسكر بونغو توصل إلى قناعة بأنه يجب إزاحة علي بونغو [عن السلطة] للحفاظ على نظام آل بونغو".

وأضاف: "اعتبرت عائلة بونغو أنه يجب تنحية علي بونغو جانبا حتى يتواصل نظام آل بونغو". وتابع: "أوليغي نغيما تابع، وخلفه تقف عائلة بونغو التي تسيطر على السلطة".

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ومن المتوقع أن يتسلم الجنرال بريس أوليغي نغيما مهامه كرئيس للمرحلة الانتقالية الاثنين. وقد خرجت المعارضة عن صمتها الخميس، مطالبة الانقلابيين بالاعتراف بفوز مرشحها ألبير أوندو أوسا في الانتخابات الرئاسية.

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كذلك، دعت "قوات الدفاع والأمن إلى مباحثات بهدف تقييم الوضع في إطار وطني ومسؤول، وإيجاد الحل الأفضل بين (المواطنين) الغابونيين للسماح للبلاد بالخروج من هذا الوضع".

وقال المتحدث باسم المعارضة مايك جوكتان للصحافيين إن عناصر "قوات الأمن والدفاع هم أول الشهود على الانتصار الكبير الذي حققه البروفسور ألبير أوندو أوسا، كونهم كانوا موجودين أمام كل مركز اقتراع وأشرفوا على نقل الصناديق".

عمر التيس

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