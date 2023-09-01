النيجر: ماكرون يجدد دعمه للرئيس محمد بازوم ويؤكد رفض بلاده الاعتراف بالانقلابيين

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض بلاده للانقلاب الذي نفذه عسكريون بالنيجر في 26 تموز/يوليو الماضي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه في تواصل دائم مع الرئيس محمد بازوم. وفي مقارنة بين انقلابي الغابون والنيجر، تحدث ماكرون عن وضعين "مختلفين للغاية".

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح رئيس النيجر محمد بازوم لدى وصوله للقاء في قصر الإليزيه، على هامش قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في باريس، 23 حزيران/يونيو 2023.

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد التأكيد على دعم فرنسا للرئيس الذي أطيح به في انقلاب 26 تموز/يوليو.

من جهة أخرى، قال ماكرون إن الوضع في النيجر مختلف للغاية عما يحدث في الغابون. وأضاف ماكرون "أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم. نحن ندعمه. ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب. وأي قرارات سنتخذها، أيا كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم".

في المقابل، أدان النظام العسكري الحاكم في النيجر الجمعة ما وصفه بـ"التدخل الإضافي" لفرنسا.

وقال المتحدث باسم النظام العقيد أمادو عبد الرحمن في بيان بثه التلفزيون الوطني إن "حكومة جمهورية النيجر تابعت باستياء التصريحات التي أدلى بها الاثنين 28 آب/أغسطس 2023 رئيس الجمهورية الفرنسية (...) تمثل هذه التصريحات تدخلا إضافيا صارخا في الشؤون الداخلية للنيجر".

وقال ماكرون الاثنين "أدعو دول المنطقة إلى اتباع سياسة مسؤولة"، مذكرا بأن فرنسا تدعم "العمل الدبلوماسي والعسكري" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

فرانس24/ رويترز/ أف ب

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