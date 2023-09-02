انتخابات البلديات والمناطق في ساحل العاج.. المعارضة موحدة سعيا لتحقيق التوازن مع الحكومة

توجه الناخبون في ساحل العاج السبت إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهو في انتخابات البلديات والمناطق. ومن شأن هذا الاقتراع أن يساعد في تحقيق توازن بين الحكومة والمعارضة الموحدة، قبل عامين من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

© أ ف ب

مقترعون في ساحل العاج يدلون بأصواتهم في انتخابات البلديات والمناطق، 3 أيلول/ سبتمبر 2023.

إعلان اقرأ المزيد

جرت السبت في ساحل العاج انتخابات البلديات والمناطق في اقتراع يحمل أهمية كبيرة على المستوى الوطني.

فتحت معظم مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش)، على أن تغلق عند الخامسة بعد الظهر، وفق اللجنة الانتخابية المستقلة.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة إبراهيم كويبرت ظهر السبت "بشكل عام، يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام"، مقرا "ببعض المشاكل اللوجستية (...) التي لا تدعو للقلق" في بعض المراكز.

وتحدثت منظمة "أوب نوفيل"، التي ترصد بؤر التوتر المحتملة خلال الانتخابات، عن "عدم تسجيل أي أعمال عنف منذ فتح مراكز الاقتراع على أراضي الوطن".

وقالت التاجرة توا باليلو (64 عامًا) خلال إدلائها بصوتها في مركز يوبوغون "على رؤساء البلديات الاهتمام بالشباب والمدارس والنساء اللواتي يعانين في الأسواق وأطفالنا الذين لا يعملون".

سيؤدي الاقتراع إلى انتخاب 201 رئيس بلدية، بالإضافة إلى 31 رئيس مجلس إقليمي، ويحمل أهمية كبيرة على المستوى الوطني.

ويقول المحلل السياسي جوفروا كواو لوكالة الأنباء الفرنسية "تشارك الائتلافات السياسية الرئيسية الثلاثة في ساحل العاج. سيسمح ذلك بمعرفة نقاط القوة والضعف لديها قبل المعركة الرئاسية في العام 2025".

وتُعد هذه الانتخابات الأولى في ساحل العاج منذ عودة الرئيس السابق لوران غباغبو إلى البلاد في حزيران/يونيو 2021.

وشطب اسم الرئيس السابق، الذي برأه القضاء الدولي بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الأزمة التي أعقبت انتخابات العام 2011، من قوائم الناخبين بسبب إدانته في بلده بأفعال مرتبطة بتلك الأزمة. لذلك لم يتمكن من التصويت السبت.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك