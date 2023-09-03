السودان: مقتل 20 مدنيا في غارة جوية على حي سكني بالخرطوم

المعارك في السودان

لقي 20 مدنيا على الأقل بينهم طفلان مصرعم في غارة جوية على حي سكني في جنوب الخرطوم فيما يتواصل الأحد قصف الجيش لقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية. وتهدد المعارك والجوع بـ"الاطاحة" بالسودان وإغراق المنطقة في كارثة إنسانية على ما تؤكد الأمم المتحدة التي لم تتلق سوى ربع وعود التمويل وتواجه عقبات بيروقراطية لنقل المساعدة.

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قتل 20 مدنيا على الأقل بينهم طفلان في غارة جوية على حي الكلاكلة السكني في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، على ما ذكر أبناء المنطقة ولجان المقاومة.

وقالت لجان المقاومة إن حصيلة الغارات الجوية على حي الكلاكلة وصلت إلى 20 قتيلا مدنيا.

وسبق للجان المقاومة في الحي أن قالت إن مشرحة أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في العاصمة السودانية تضم 11 قتيلا مدنيا بينهم طفلان وامرأة مشيرة إلى تعذر نقل الكثير من الجثث المفحمة والممزقة.

وبدأت المعارك في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص ونزوح 4,6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

في الخرطوم تتركز المعارك في أحياء تشهد كثافة سكانية كبيرة ويعيش ملايين من سكانها منذ خمسة أشهر على وقع انقطاع المياه والكهرباء وحر شديد وهم مختبئون في المنازل في محاولة لحماية أنفسهم من النيران المتبادلة.

نصف السودانيين بحاجة للمساعدة

وأفاد شهود وكالة الأنباء الفرنسية الأحد أن ضواحي العاصمة الشمالية شهدت قصفا مدفعيا وبالصواريخ من جانب الجيش على مواقع لقوات الدعم السريع.

ويحتاج أكثر من نصف السودانيين لمساعدة إنسانية للاستمرار فيما بات ستة ملايين منهم على شفا المجاعة بحسب منظمات إنسانية.

وتهدد المعارك والجوع بـ"الإطاحة" بالسودان وإغراق المنطقة في كارثة إنسانية على ما تؤكد الأمم المتحدة التي لم تتلق سوى ربع وعود التمويل وتواجه عقبات بيروقراطية لنقل المساعدة.

فرانس24/ أ ف ب

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