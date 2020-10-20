الانتخابات الرئاسية الأمريكية: ترامب يكثف حملته الانتخابية أملا في تضييق الفارق مع جو بايدن

ناخبون يقفون في طابور للتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بزيارة ولاية بنسلفانيا في إطار تكثيف حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية. ويواصل ترامب التجمعات الانتخابية بالولايات المتأرجحة أملا في تضييق الفارق بينه وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن. وكانت عمليات التصويت المبكر في الانتخابات قد بدأت بولاية فلوريدا، إحدى أكثر الولايات تأثيرا في نتائج السباق إلى البيت الأبيض، ويتوقع أن يكون الفارق في الأصوات فيها ضئيلا بين المرشحين. وتنتظر الولايات المتحدة بشغف الخميس المقبل المناظرة الأخيرة بين المرشحين والتي ستخضع لقواعد صارمة لمنع التشويش الذي حدث في المناظرة السابقة.

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يواصل الرئيس دونالد ترامب ماراثون التجمعات الانتخابية، قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عبر زيارته الثلاثاء بنسلفانيا التي تعد من الولايات الحاسمة للنتيجة غداة بدء التصويت المبكر في فلوريدا.

والاثنين في أريزونا، الولاية الأخرى التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة لحسم نتيجة الانتخابات، وعد "بالازدهار" في حال فوزه أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. وقال ترامب أيضا الذي تعافى بالكامل من إصابته بفيروس كورونا المستجد إن الوباء شارف على النهاية. وأوضح أمام حشد جاء لاستقباله في تاكسون "اللقاحات تصل" مضيفا "وسنعود إلى الحياة الطبيعية".

والرئيس الجمهوري الذي واجهت إدارته لأزمة الوباء انتقادات شديدة، متراجع في نتيجة استطلاعات الرأي على المستوى الوطني وفي غالبية الولايات الحاسمة في الانتخابات.

محمد سعيد الوافي مراسل فرانس24 في الولايات المتحدة 01:34

لكنه متعادل تقريبا مع جو بايدن في استطلاعات الرأي في فلوريدا حيث اصطف الاثنين العديد من الناخبين الذين كانوا يضعون الكمامات أمام بلدية ميامي على سبيل المثال للتصويت المبكر.

وفي هياليه الحي الشعبي في ميامي حيث يقطن العديد من الكوبيين الأمريكيين، كان يوليسيس ليريانو البالغ من العمر 51 عاماً مرتدياً قبعة بألوان العلم الأمريكي وينتظر دوره للإدلاء بصوته. وقال إنه سينتخب ترامب، لأنه "أعطى الأولوية للاقتصاد" قبل الوباء، مضيفاً "هو شخص يشبهنا".

ويحظى التصويت المبكر بانتباه كبير هذا العام، وهو بلغ مستويات غير مسبوقة انعكست بصفوف طويلة أمام مراكز الاقتراع في الولايات التي بدأ فيها الانتخاب.

"أغبياء"

وخلال مكالمة هاتفية مع فريق حملته، هاجم ترامب مرة جديدة بحدة الطبيب أنطوني فاوتشي الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة والعضو في خلية الأزمة المتعلقة بوباء كوفيد-19 في البيت الأبيض.

وقال ترامب إن الناس "تعبوا. تعبوا من الإصغاء لفاوتشي وكل هؤلاء الأغبياء"، فيما أسفر الوباء عن وفاة نحو 220 ألف شخص في الولايات المتحدة. وتابع ترامب في الاتصال الذي جرى بحضور وسائل إعلام "لو أصغينا إليه، لكان توفي نحو 700 ألف أو 800 ألف شخص".

وأعلن ترامب أيضاً أنه سيجري خمسة لقاءات في اليوم في هذه المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية.

وقبل 15 يوماً من الانتخابات الرئاسية، أدلى 29 مليون أمريكي بأصواتهم في كافة أنحاء البلاد، شخصياً أو عبر البريد، وهو ما يساوي نحو خمس المشاركة الشاملة المتوقعة، وفق منظمة "إلكشن بروجكت" المستقلة.

ودعا الديمقراطيون إلى التصويت بكثافة مبكراً، كإجراء احترازي وسط تفشي وباء كوفيد-19. في مواجهة ذلك، يندد ترامب بنهج من شأنه أن يؤدي إلى "تزوير" الانتخابات، بدون أن يدعم أقواله بأدلة، وتعهد بأن ناخبيه سيتوجهون إلى التصويت بأعداد كبيرة يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر، لتكذيب الاستطلاعات التي تُنبىء بخسارته.

وبحسب صحيفة ميامي هيرالد، عين المعسكران فرقاً من المحامين تحسباً لتقارب شديد في النتائج من شأن حسمه أن يحدد اسم الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

لا ميكروفونات في المناظرة

وفيما تتجه الأنظار إلى المناظرة الثانية والأخيرة المقررة الخميس بين ترامب وبايدن، أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية أنه سيتم تعديل قواعد هذه المناظرة وخصوصاً قطع الميكروفون عن المرشّح حين لا يكون دوره في الكلام، وذلك للحؤول دون تكرار التشويش الذي ساد المناظرة الأولى.

وقالت اللجنة إنّه خلال المناظرة سيكون أمام كلّ من ترامب وبايدن مدّة دقيقتين للإجابة على سؤال يطرحه عليهما أو على أحدهما مدير الندوة، وخلال هذا الوقت سيكون الميكروفون مقطوعاً عن المرشّح الآخر المفترض به أن ينصت إلى إجابة منافسه.

وما أن يُنهي كلا المرشّحين دقيقتيه المخصّصتين للإجابة، يتحوّل الأمر عندها إلى نقاش مفتوح بينهما فيصبح بإمكانهما التحاور مباشرة وتكون تالياً ميكروفوناتهما مفتوحة في نفس الوقت.

وقالت اللجنة في بيان إنّها "ترغب في أن يحترم المرشّحان وقت الكلام الخاص بهما، الأمر الذي سيدفع النقاش العام لما فيه صالح المشاهدين".

وسارع بيل ستيبين مدير حملة ترامب إلى انتقاد قرار اللجنة بشدّة. وقال في بيان إنّ "الرئيس ترامب حريص على مناظرة جو بايدن، مهما كانت تغييرات اللحظة الأخيرة التي تقرّرها لجنة متحيّزة، في محاولة أخيرة منها لتوفير ميزة لمرشّحها المفضّل".

وأضاف أنّ ترامب يعتزم خلال المناظرة طرح قضية هانتر بايدن، نجل جو بايدن، كما يفعل بانتظام قبل أسبوعين من الانتخابات. وشدّد ستيبين على أنّه "إذا لم تسأل وسائل الإعلام جو بايدن هذه الأسئلة، فسيفعل الرئيس ذلك، ولن يكون هناك مفرّ لبايدن".

وخلال مناظرتهما الأولى في أيلول/سبتمبر، قاطع ترامب منافسه الديمقراطي 71 مرة، في حين قاطعه نائب الرئيس السابق 22 مرة، وفقاً لموقع أكسيوس الإخباري.

فرانس24/ أ ف ب

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