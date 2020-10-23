فيديو

لماذا قرر منظمو المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن إطفاء ميكروفون المرشح حين يتحدث منافسه؟

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : وسيم الدالي 3 دقائق

تمثل المناظرة الثانية التي تجمع المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة جو بايدن ودونالد ترامب فرصة أخيرة للناخب الأمريكي للمقارنة المباشرة بين سياسات المرشحين. وتلافيا للفوضى التي شهدتها المناظرة الأولى بينهما، قررت اللجنة المنظمة القيام بإطفاء ميكروفون كل مرشح أثناء حديث منافسه لمدة دقيقتين، ولكن هذا لا يعني بشكل أكيد أن الفوضى ستغيب في هذه المناظرة، إذ إن المرشحين سيكونان قادرين على التعليق وإسماع صوتهما أثناء حديث الخصم ولو بدون ميكروفون، ما يعطي فرصة لترامب لمضايقة منافسه الديمقراطي.