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ما أهم ما يميز المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن؟

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس 24

من أهم المواضيع التي ستطرح في المناظرة الأخيرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب وجو بايدن، قضية التجسس التي تم الإعلان عنها مؤخرا إذ يتهم ترامب إيران تسعى للإضرار بحملته لصالح بايدن، بينما تقول حملة بايدن إن الإعلان عن مسؤولية إيران كان سعيا من مدير الاستخبارات لمساعدة ترامب. كذلك سيكون إيقاف الميكروفونات من الأمور المميزة في هذه المناظرة. ويرى مراقبون أن هذه المناظرة فرصة أخيرة لترامب لجذب الناخبين بسبب تقدن بايدن في استطلاعات الرأي حتى في الولايات المتأرجحة.