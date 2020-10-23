مباشر: مناظرة متلفزة أخيرة بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة

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قبل أحد عشر يوما على التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يتواجه المرشحان في مناظرة متلفزة ثانية وأخيرة سيتمكن كل من المرشحين فيها من الحديث بحريته بعد قرار المنظمين القيام بإغلاق ميكروفون من لا يتحدث منهما. وستقام هذه المناظرة بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي، وستديرها الإعلامية المعروفة بقناة إيه بي سي الأمريكية كريستن واكر. وانتقدت حملة الرئيس ترامب المرشح لولاية ثانية عن الحزب الجمهوري قطع الميكروفون واختيار واكر لإدارة المناظرة، متهما إياها بعدم الحياد، واعتبرت الحملة هذا الخيار محاولة من اللجنة "لمساندة مرشحها المفضل" في إشارة لجو بايدن المرشح عن الحزب الديمقراطي.