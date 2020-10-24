مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين في تشيلي يومين قبل الاستفتاء على بقاء دستور حقبة بينوشيه الدكتاتورية

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صدامات في العاصمة التشيلية سانتياغو في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

اندلعت مواجهات الجمعة بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب في العاصمة التشيلية سانتياغو قبل يومين من إجراء استفتاء تاريخي يقرر فيه التشيليون الإبقاء على الدستور الموروث من حقبة بينوشيه الدكتاتورية أو تغييره بدستور جديد. ويطالب المحتجون بتطبيق إصلاحات اجتماعية والقضاء على التفاوت الطبقي في البلاد وتغيير الدستور الحالي الذي يعدونه عقبة في طريق تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.

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استمرت الجمعة ولساعات في ساحة إيطاليا بالعاصمة التشيلية سانتياغو، والتي كانت مركز الاحتجاج منذ أكثر من عام، صدامات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين قبل يومين من استفتاء على الدستور. ورشق متظاهرون الشرطة بالحجارة. وردت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم مياه تحوي مادة كيميائية.

ونشرت قوات كبيرة للشرطة منذ الصباح بما فيها عشرات من عناصر مكافحة الشغب وعربات مدرعة وخراطيم مياه. وقد تصدت لمئات الأشخاص الذين تجمعوا الجمعة في الساحة.

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وتأتي هذه الاحتجاجات هذه المرة قبل يومين من الاستفتاء التاريخي الذي سيقرر فيه التشيليون ما إذا كانوا يريدون تغيير الدستور الحالي الموروث من دكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990) ويعتبره كثيرون عقبة في طريق تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.

وكان الائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة الرئيسية توصلا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعد تظاهرات عنيفة استمرت شهرا، إلى اتفاق تاريخي بشأن تنظيم هذا الاستفتاء.

وقالت متظاهرة عرفت عن نفسها باسم ميشيل ليترانز (30 عاما) "علينا أن نذهب للتصويت الأحد لكن علينا مواصلة الضغط في الشوارع على الحكومة لتغيير موقفها". وأضافت "العنف سيستمر، إنه أمر لا يمكن تجنبه"، معتبرة أنه "اذا لم يكن هناك عنف فلا ضغوط ".

وكان أكثر من 25 ألف شخص تجمعوا في هذه الساحة الأحد الماضي للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لبدء الحركة الاحتجاجية التي أدى وباء كوفيد-19 إلى توقفها في آذار/مارس واستؤنفت في نهاية آب/أغسطس.

وقد قتل ثلاثون شخصا على الأقل وجرح آلاف أو أوقفوا خلال هذه الاحتجاجات.

فرانس24/أ ف ب

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