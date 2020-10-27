الولايات المتحدة: تعيين المحافظة باريت عضوا في المحكمة العليا وترامب يشيد بـ"يوم تاريخي لأمريكا"

آمي كوني باريت تؤدي اليمين الدستورية كالقاضية الجديدة على رأس المحكمة العليا للولايات المتحدة، البيت الأبيض بواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

صادق مجلش الشيوخ الأمريكي الاثنين على تعيين مرشحة الرئيس دونالد ترامب ترامب القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضوا في المحكمة العليا وبالتالي تكريس هيمنة اليمين على أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة. وأشاد ترامب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل بتعيين باريت واصفا هذا الحدث بأنه "يوم تاريخي لأمريكا".

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بمصادقة مجلس الشيوخ الاثنين على تعيين مرشحة الحزب الجمهوري القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضوا في المحكمة العليا، حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل انتصارا كبيرا، في خطوة من شأنها أن تعمل على تكريس هيمنة اليمين على أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة.

"هذا يوم تاريخي لأمريكا"

وقال ترامب خلال مراسم أداء القاضية المحافظة قسم اليمين في حفل أقيم في حديقة البيت الأبيض وحضره جمع بينه عدد من البرلمانيين "هذا يوم تاريخي لأمريكا ولدستور الولايات المتحدة ولحكم القانون العادل وغير المتحيّز".

من جهتها قالت القاضية الكاثوليكية المتديّنة البالغة من العمر 48 عاما بعدما أدّت قسم اليمين أمام عضو المحكمة العليا القاضي كلارنس توماس "أقف هنا الليلة بكل فخر وتواضع".

وأيد 52 عضوا، جميعهم جمهوريون، تعيين القاضية المحافظة في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، في حين صوت ضد هذا التعيين 48 سيناتورا، بينهم سيناتورة واحدة جمهورية والبقية ديمقراطيون.

وبذلك تصبح باريت ثالث عضو يعيّنه ترامب في المحكمة العليا، التي بات المحافظون يتمتّعون فيها بأغلبية الضعف (ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين)، علما بأنّ هؤلاء الأعضاء يعيّنون لمدى الحياة.

صدفة في صالح ترامب

ويأتي تثبيت باريت في المحكمة العليا خلفا للقاضية الليبرالية روث بادر غينسبورغ التي توفيت في 18 سبتمبر/أيلول قبل ثمانية أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وبمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين باريت، الكاثوليكية البالغة 48 عاما، قاضية في المحكمة العليا، بات بإمكان ترامب أن يستغلّ هذا الانتصار في جولاته الانتخابية لحشد التأييد في الولايات المتأرجحة وتقليص الفارق مع خصمه الديمقراطي جو بايدن الذي يتصدّر حاليا استطلاعات الرأي.

احتمال قلب مسار الاستحقاق الرئاسي

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الأمر سيقلب مسار الاستحقاق بالنسبة للرئيس الجمهوري الذي يتهمه خصمه بالاستسلام لجائحة كوفيد-19، علماً أن الاستطلاعات تبيّن أن الناخبين بغالبيتهم غير راضين على طريقة إدارته للأزمة الصحية.

ونفى ترامب الاثنين أن يكون قد تخلى عن معركة التصدي لكوفيد-19، وذلك لدى وصوله إلى بنسلفانيا للمشاركة في ثلاثة تجمّعات انتخابية، وذلك في زيارة هي الخامسة التي يجريها للولاية في غضون شهر.

وأكد ترامب أن الجائحة، وعلى الرغم من تسارع وتيرتها، هي في طور الانحسار.

وصرح للصحافيين في آلنتاون "نحن بالتأكيد نعبر المنعطف"، في إشارة إلى تخطي الأسوأ.

ترامب يتذمر عبر تويتر

وأطلق الرئيس الجمهوري تغريدة تذمّر فيها من تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للسباق الرئاسي، جاء فيها "كوفيد، كوفيد، كوفيد، على طول الطريق وصولا إلى الانتخابات".

The Fake News Media is riding COVID, COVID, COVID, all the way to the Election. Losers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

وأودت جائحة كوفيد-19 بأكثر من 225 ألف شخص في الولايات المتحدة حيث تشهد حاليا ولايات عدة تسارعا في وتيرة الإصابات، وسط تراجع الآمال بإمكان التوصل قبل موعد الاستحقاق الرئاسي إلى إقرار حزمة مساعدات بتريليون دولار لتخفيف أعباء الجائحة عن كاهل الأمريكيين.

وفي تطوّر من شأنه أن يناقض تأكيد ترامب أن الولايات المتحدة في طور السيطرة على الجائحة، قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز الأحد "لن نسيطر على الجائحة"، مضيفا أن هذا الأمر لن يحصل إلا من خلال "اللقاحات والعلاجات وغيرها من ميادين الاحتواء".

"التلويح براية الهزيمة البيضاء أمام كوفيد-19"

والأحد استغلّ المرشح الديمقراطي جو بايدن تصريحات ميدوز للتصويب مجددا على طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمة الصحية التي سجّلت في الآونة الأخيرة أرقاما قياسية لجهة الإصابات اليومية مع نحو 90 ألفا السبت وأكثر من 63 ألفا الأحد.

وقال بايدن إنه "إقرار صريح بما كانت عليه إستراتيجية الرئيس ترامب بكل وضوح منذ بداية الأزمة: التلويح براية الهزيمة البيضاء على أمل أنه من خلال تجاهله، سيختفي الفيروس بكل بساطة. هذا ما لم ولن يحصل".

وردّ ترامب على تصريحات بايدن واصف إياه بأنه "مرشّح مثير للشفقة".

وقال "لقد رفع الراية البيضاء بوجه الحياة. هو يلازم قبوه".

والاثنين شكّك ترامب بقدرات بايدن الذهنية بعدما أشار المرشح الديمقراطي إلى خصمه الجمهوري بتسمية "جورج"، في زلّة يعتقد أنّه كان يقصد بها أحد الرئيسين الأسبقين جورج بوش الأب أو الابن.

وكتب ترامب الذي يلقّب خصمه بـ"جو النعسان" في تغريدة على تويتر "ناداني جو بايدن الليلة الماضية جورج. لم يتمكّن من تذكّر اسمي".

أرقام قياسية للاقتراع المبكر

وبايدن (77 عاما) الذي يتصّدر استطلاعات الرأي على الصعيد الوطني ونوايا التصويت في ستّ من الولايات المتأرجحة قال الاثنين خلال زيارة مفاجئة إلى بنسلفانيا إنّ "دونالد ترامب هو أسوأ رئيس على الإطلاق، هو أسوأ شخص على الإطلاق، لقيادتنا خلال هذه الجائحة".

وبايدن الذي زار بنسلفانيا بالتزامن مع زيارة ترامب لهذه الولاية قال في تغريدة في وقت سابق الاثنين إنّه "في غضون ثمانية أيام سنستعيد ديمقراطيتنا".

وجاءت تغريدة بايدن في حين يواصل ملايين الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم بشكل مبكر سواء عبر البريد أو في مراكز الاقتراع، وذلك تخوّفاً من مخاطر التقاط عدوى كوفيد-19 في مراكز التصويت المكتظة.

والأحد تخطّى عدد الذين اقترعوا بشكل مبكر 58 مليونا، علماً أنّ هذا الرقم يعادل إجمالي الذين صوّتوا بهذه الطريقة في العام 2016، وفق ما كشف مرصد انتخابي مستقلّ. والاثنين تخطى عدد هؤلاء 60,5 مليونا.

وتظهر البيانات أن الديمقراطيين يتصدّرون السباق في التصويت المبكر في ولايات يتوقّع أن تشهد معركة انتخابية حامية، إلا أن محلّلين يؤكدون أن ترامب قادر على تعويض التأخر يوم الاستحقاق.

لكنّ قادة جمهوريين في مجلس الشيوخ يقرّون بأن حظوظ فوز ترامب بولاية ثانية لا تبدو قوية.

وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل إن "أمورا كثيرة أنجزناها في السنوات الأربع الأخيرة ستلغى، عاجلا أم آجلا، في الانتخابات المقبلة".

فرانس24/ أ ف ب

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