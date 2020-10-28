الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بايدن يدلي بصوته في ولاية ديلاوير ويدعو للتهدئة بعد أحداث فيلادلفيا

المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن يتحدث خلال حملة انتخابية في كلية باكز كاونتي كوميونيتي في بريستول، بنسيلفانيا، الولايات المتحدة، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

أدلى المرشح الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن بصوته الأربعاء في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير، قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. ودعا بايدن إلى الهدوء بعد أن شهدت فيلادلفيا احتجاجات على خلفية مقتل رجل أسود برصاص الشرطة هذا الأسبوع وقال إن للمحتجين الحق في التظاهر سلميا لكن ليس لهم الحق في التخريب.

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قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، صوت المرشح الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن الأربعاء في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وعقب خطاب مقتضب حول وباء كوفيد-19، توجه نائب الرئيس الأمريكي السابق (77 عاماً) والذي يتصدر استطلاعات الرأي، للإدلاء بصوته برفقة زوجته جيل بايدن. وجعل المرشح الديمقراطي من إدارة ترامب للأزمة الوبائية التي أودت بحياة أكثر من 225 ألف شخص في الولايات المتحدة، مادته الرئيسة في الحملة الانتخابية.

دعوة إلى التهدئة

ودعا بايدن إلى الهدوء بعد أن شهدت فيلادلفيا اضطرابات تلت مقتل رجل أسود برصاص الشرطة هذا الأسبوع وقال إن للمحتجين الحق في التظاهر سلميا لكن ليس لهم الحق في التخريب.

وقال بايدن، الذي كان أيضا نائبا سابقا للرئيس، للصحافيين بعد أن أدلى بصوته في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير "ليس هناك أي عذر على الإطلاق للنهب والعنف".

وأضاف بايدن أن الاحتجاج على قتل الشرطة يوم الإثنين لوالتر والاس (27 عاما) "مشروع تماما ومنطقي تماما" لكنه أشار إلى مناشدة والد القتيل بإنهاء العنف.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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