الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

ولايات الحسم: كارولينا الشمالية نموذج الولايات المتأرجحة (6/1)

مقدم برنامج "ولايات الحسم" عبد الله ملكاوي © شاشة فرانس24

يعرض برنامج "ولايات الحسم" تغطية لأبرز ما تعيشه الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. ويتضمن البرنامج جولة على ست من أهم الولايات المتأرجحة التي تلعب دورا مفصليا في تحديد مصير السباق نحو البيت الأبيض. ويقودنا موفدنا الخاص عبد الله ملكاوي في هذه الحلقة الأولى إلى ولاية كارولينا الشمالية التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، وتحظى بـ15 مقعدا من أصل 538 في مجمع الهيئة الانتخابية. وهي تعد نموذجا للولايات المتأرجحة، إذ يعيش فيها مختلف شرائح المجتمع الأمريكي.