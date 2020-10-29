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البيت الأبيض يخطر الكونغرس أنه ينوي بيع 50 طائرة من طراز إف-35 إلى الإمارات

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طائرة إف-35
طائرة إف-35 © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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قام البيت الأبيض الخميس بإخطار الكونغرس الأمريكي أنه ينوي بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب مصادر لوكالة رويترز. لكن هذه الخطوة قد تشعل مواجهة مع الهيئة التشريعية في الولايات المتحدة، التي قد تصوت لصالح منع المبيعات.

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أفادت مصادر أن البيت الأبيض أخطر الكونغرس بأنه ينوي بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن إلى الإمارات، ما قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع الهيئة التشريعية في الولايات المتحدة، التي قد تصوت لصالح منع المبيعات.

وكانت مصادر لوكالة رويترز قد ذكرت في سبتمبر أيلول أن الولايات المتحدة والإمارات تسعيان لتوقيع خطاب اتفاق لطائرات (إف-35) يتزامن مع احتفال الإمارات بيومها الوطني في الثاني من ديسمبر كانون الأول.

وللجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الحق في النظر في مبيعات الأسلحة ومنعها طبق عملية مراجعة غير رسمية، وكان أعضاء اللجنتين قد انتقدوا دور الإمارات في سقوط قتلى من المدنيين في اليمن.

وكانت إسرائيل رافضة في البداية لاتفاق البيع المرتقب، لكنها تخلت العام الماضي عن معارضتها له بعد حصولها على ما قالت إنها ضمانات أمريكية بأن إسرائيل ستحتفظ بتفوقها العسكري.

وفي إشارة واضحة إلى إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للصحفيين اليوم الخميس عند سؤاله عن تقرير رويترز "نواجه جميعنا عدوا مشتركا".

وأضاف: "لكن ومع ذكر ذلك، كان من المهم أن مؤسسة الدفاع (الإسرائيلية) تلقت هذا التعهد الأمريكي الواضح بالمحافظة على تفوقنا العسكري النوعي". وكان قد استضاف في وقت سابق اليوم الخميس وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

 

فرانس24/رويترز

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