فرض حظر التجول في فيلادلفيا بعد ليلتين من أعمال الشغب احتجاجا على مقتل رجل أسود

محتجون يضرمون النار بأثاث منزلي في وسط الطريق في حي ويست فيلادلفيا في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2020 أثناء تظاهرة احتجاجاً على مقتل شاب أسود بيد الشرطة.

فرض توم وولف حاكم ولاية بنسلفانيا الديموقراطي مساء الثلاثاء حظر تجوّل ليلي على مدينة فيلادلفيا عاصمة الولاية بعد ليلتين من أعمال الشغب والعنف وتدمير الممتلكات إثر قتل الشرطة رجلا أسود البشرة يبلغ من العمر 27 عاما. وكان توم وولف قد طلب المساعدة لإعادة الهدوء إلى عاصمة بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات الحاسمة في المعركة الرئاسية بين ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن. وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدا مجلس بلدية المدينة الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

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من المقرّر أن تنتشر في فيلادلفيا الأمريكية الأربعاء، عاصمة ولاية بنسلفانيا، قوات من الحرس الوطني بعد أن.فرضت السلطات فيها حظر تجوّل من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وذلك في أعقاب ليلتين من أعمال شغب ونهب جرت خلال احتجاجات عنيفة على مقتل رجل أسود برصاص الشرطة، ولم يتّضح عديد هذه القوات بعد.

ويأتي هذا الإجراء الذي أعلنت عنه السلطات على الموقع الإلكتروني للمدينة في الوقت الذي حمّل فيه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الساعي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة الثلاثاء المقبل، المسؤولية عن هذه الاضطرابات لمجلس بلدية المدينة الذي يسيطر عليه الديموقراطيون.

وقال ترامب "ما أشاهده مروّع، وبصراحة، فإنّ رئيس البلدية أو كائناً من يكن ذاك الذي يسمح للناس بالاحتجاج والنهب من دون أن يضع حدّاً لهم هو أيضاً مروّع".

مقتل والتر والاس - فيلادلفيا 01:22

وأكّد حاكم الولاية الديموقراطي توم وولف مساء الثلاثاء أنّه طلب المساعدة لإعادة الهدوء إلى عاصمة بنسلفانيا، إحدى الولايات الحاسمة في المعركة الرئاسية بين ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن. وجدّد بايدن الأربعاء المطالبة بوقف أعمال النهب. وفي تصريح لشبكة "سي أن أن" قال نائب الرئيس السابق "ليس هناك أيّ عذر للنهب والعنف".

وفيلادلفيا التي تعتبر معقلاً للديموقراطيين هي في حالة تأهب قصوى منذ التظاهرات العنيفة التي اندلعت احتجاجاً على مقتل رجل أسود يبلغ من العمر 27 عاماً ويُدعى والتر والاس جونيور، ظهر الاثنين في حيّ ويست فيلادلفيا، بعد أن أصابه شرطيان برصاصات عدة، في حين أنهما لم يكونا معرّضين لخطر وشيك، وفق ما أظهر شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تعليق مهام الشرطيين المتورطين بمقتل والتر والاس جونيور بانتظار نتائج التحقيق الذي تجريه الشرطة والمدّعي العام المحلي.

وكان الشرطيان توجّها إلى مكان الحادث بعد ورود اتصال يفيد عن شجار عائلي وعن وجود رجل يحمل سكّيناً. وأوضح المتحدث باسم شرطة فيلادلفيا إريك غريب أن والاس جونيور رفض إلقاء سلاحه رغم أوامر الشرطة.

وأكّدت عائلة الشاب بلسان محاميها أنّ الاتصال لم يكن موجهاً للشرطة إنّما للطوارئ الصحيّة إذ إنّ والاس جونيور يعاني من مشاكل نفسية وكان في خضمّ نوبة.

وشهدت المدينة ليلتي الاثنين والثلاثاء على هامش الاحتجاجات أعمال شغب ونهب تصدّت لها الشرطة بالهراوات وبتوقيف أكثر من 170 مشبوهاً.

فرانس24/ أ ف ب

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