فنزويلا: مادورو يؤكد تعرض أكبر مصفاة للنفط في البلاد إلى هجوم "بسلاح قوي"

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صرح الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو في مؤتمر صحفي الأربعاء أن أكبر مصفاة للنفط في البلاد تعرضت لهجوم "بسلاح قوي". واتهم مادورو "مجموعات إرهابية" من أنصار المعارض خوان غوايدو بالوقوف وراء الهجوم. فيما نفي غوايدو هذه الاتهامات ووصفها "بالأكاذيب" وكتب في تغريدة على تويتر "ما دمر أمواي والمصافي فساد ونهب" للمنشآت النفطية.

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أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء في مؤتمر صحفي في العاصمة كاراكاس أن "هجوما" استهدف أكبر مصفاة للنفط في فنزويلا، محملا "مجموعات إرهابية" مرتبطة بالمعارض خوان غوايدو المسؤولية.

وقال الرئيس الاشتراكي إن مصفاة أمواي الواقعة في شمال غرب فنزويلا "تعرضت لهجوم بسلاح قوي" ظهر الثلاثاء. وأضاف أن هذا "الهجوم" أدى إلى "انقلاب برج معدنه أكثر سماكة من معدن دبابة هجومية".

وبدون أن يوضح تأثير "الهجوم" على إنتاج النفط ولا السلاح الذي تم استخدامه، أكد مادورو أنه من فعل "مجموعة إرهابية لخوان غوايدو"، زعيم المعارضة الفنزويلية الذي تعترف به نحو خمسين دولة رئيسا مؤقتا للبلاد.

وردا على هذه التصريحات، أكد خوان غوايدو أن مادورو أطلق "أكاذيب". وكتب في تغريدة على تويتر "ما دمر أمواي والمصافي فساد ونهب" للمنشآت النفطية.

وقالت المعارضة إن انفجارا حدث في أمواي. ورأى النائب لويس ستيفانيلي أن الحادث نجم على الأرجح عن "تسرب لحمض الهيدروفلوريك" وليس عن "هجوم".

ومصفاة أمواي جزء من مجمع باراغوانا النفطي الضخم، وهو واحد من أكبر المجمعات النفطية في العالم. ونظريا تبلغ طاقته 955 ألف برميل يوميا لكن إنتاجه بعيد عن هذا الرقم اليوم. وتنتج فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم 400 ألف برميل يوميا مقابل 3,2 ملايين برميل قبل 12 عاما.

وتنسب المعارضة ومحللون هذا التراجع إلى الفساد وسوء الإدارة، بينما يرجع مادورو ذلك إلى الحظر الأمريكي على النفط الخام الفنزويلي. ونتيجة لذلك، تشهد فنزويلا أزمات نقص في الوقود بشكل متكرر ويزداد حدة حتى في كراكاس.

وفي مواجهة هذا الوضع استنجدت فنزويلا مؤخرا بحليفتها إيران التي أرسلت عددا من ناقلات النفط إليها في الأشهر الأخيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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