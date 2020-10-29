الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

ولايات الحسم: لمن تصوت ولاية جورجيا "المتأرجحة" في السباق الانتخابي الأمريكي؟ (6/2)

صورة موفد فرانس24 الخاص ومقدم برنامج ولايات الحسم عبد الله ملكاوي من أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية. © فرانس24

تسلط الحلقة الثانية من برنامج ولايات الحسم، الضوء على ولاية جورجيا التي لطالما كانت محافظة وأقرب إلى الحزب الجمهوري، ولكن مع مرور الوقت تنوعت انتماءات سكانها وبات التنافس على أصوات الولاية أكثر تعقيدا. فما هي مميزات هذه الولاية وما طبيعة السباق الانتخابي فيها؟ يستضيف عبد الله ملكاوي في هذه الحلقة رئيس ائتلاف الإيمان والحرية، رالف ريد، وهو أحد مناصري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للوقوف على انطباعه الحالي بعد تصويته لترامب في الانتخابات الماضية.