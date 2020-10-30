الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

اقترع أكثر من 85 مليون ناخب لغاية الجمعة في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، في انتخابات يتوقع أن تكون نسبة المشاركة فيها عالية جدا. وقد حقق التصويت المبكر أرقاما قياسية، فعلى سبيل المثال، صوت تسعة ملايين شخص في ولاية تكساس ليتخطى العدد فيها بذلك إجمالي المشاركين في انتخابات 2016.

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وصل عدد الناخبين الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر قبل أربعة أيام من يوم الاقتراع إلى أكثر من 85 مليونا من بينهم تسعة ملايين في ولاية تكساس ليتخطى العدد فيها بذلك إجمالي المشاركين في انتخابات 2016.

ووفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا فقد حقق التصويت المبكر في أنحاء الولايات المتحدة معدلات قياسية وتخطى 60 بالمئة من إجمالي المشاركة في 2016. لكن تكساس هي ثاني ولاية فقط بعد هاواي تتخطى حاجز العدد الإجمالي للمشاركين قبل انتخابات تجرى الثلاثاء المقبل.

واليوم الجمعة هو آخر يوم للتصويت المبكر في عدد من الولايات في أنحاء البلاد منها جورجيا وأريزونا.

وبدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائلا بشأن شعبيته في ولاية تكساس وقال للصحافيين في البيت الأبيض قبل مغادرته في رحلة في إطار حملته الانتخابية "تكساس... أداؤنا جيد للغاية هناك".

فرانس24/رويترز

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