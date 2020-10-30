ترامب وبايدن يحشدان أنصارهما في ولاية فلوريدا الحاسمة قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

احتشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن في تامبا، فلوريدا، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

في ولاية فلوريدا الحاسمة، حشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن أنصارهما الخميس. وعرض المتنافسان طريقة إدارة كل منهما لمعالجة جائحة فيروس كورونا قبل بضعة أيام على الانتخابات. وعلى الرغم من تقدم بايدن على ترامب في استطلاعات الرأي إلا أن الولايات المتأرجحة تلعب دورا حاسما في النتيجة النهائية.

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تواجه المتنافسان في السباق إلى البيت الأبيض الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن الخميس في ولاية فلوريدا الحاسمة، حيث عرضا نهجيهما المختلفين في معالجة جائحة فيروس كورونا قبل بضعة أيام على الانتخابات.

وتظهر استطلاعات الرأي أن بايدن متقدم بفارق كبير على ترامب على مستوى البلاد، لكن الفارق أقل في الولايات المتأرجحة التي تلعب دورا حاسما في النتيجة النهائية.

للمزيد- ولايات الحسم: هل تؤثر إدارة أزمة فيروس كورونا في تصويت ولاية فلوريدا بالانتخابات الأمريكية؟ (6/3)

وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس يوم الأربعاء أن ترامب تعادل تقريبا مع بايدن في فلوريدا بحصول الأخير على تأييد 49 في المئة من المشاركين وترامب على 47 في المئة.

ولفلوريدا، التي يبلغ عدد الأصوات المخصصة لها في المجمع الانتخابي 29 صوتا، أهمية كبرى في الانتخابات التي تجري يوم الثلاثاء المقبل. كان فوز ترامب في فلوريدا في عام 2016 حاسما في فوزه المفاجئ بالانتخابات.

واحتشد الآلاف، كثيرون منهم دون كمامات، في لقاء جماهيري في الهواء الطلق في تامبا يوم الخميس، واستمعوا إلى ترامب وهو يسخر من منافسه، النائب السابق للرئيس.

وقال ترامب "هل تتخيلون الخسارة أمام هذا الرجل؟ هل تتخيلون؟"، مضيفا أنه واثق من الفوز بولاية ثانية.

أما بايدن فعقد لقاء مفتوحا في نفس الوقت في برووارد كاونتي شمالي ميامي، ظل المشاركون فيه في سياراتهم تجنبا لاحتمال انتشار عدوى كوفيد-19.

وقال بايدن "دونالد ترامب استسلم" في معركة كوفيد-19. كما وجه بايدن انتقادات لترامب لدفعه ضرائب اتحادية قليلة للغاية.

"دونالد ترامب استسلم"

كانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت الشهر الماضي أن ترامب دفع 750 دولارا فقط ضرائب اتحادية في عامي 2016 و2017، ولم يدفع أي ضرائب دخل في عشرة من بين الخمسة عشر عاما السابقة. وبعث ترامب رسائل متباينة بشأن التقرير، إذ لم ينكر ما ورد فيه بشكل مباشر لكنه قال في بعض المناسبات إن الأرقام "خطأ".

إدارة جائحة كورونا من الممكن أن تحسم السباق

أودت جائحة كورونا بأرواح أكثر من 227 ألفا في الولايات المتحدة وأثرت على جميع نواحي الحياة في البلاد كما تسببت في فقد ملايين الوظائف، وبدأت تتسع من جديد.

ورفض ترامب مرارا الإقرار بخطر الجائحة وقال هذا الأسبوع إن معارضيه ووسائل الإعلام سيتوقفون عن الالتفات إليها بعد الانتخابات، وذلك بالرغم من أن زعماء أوروبا يسارعون لاتخاذ إجراءات لاحتواء موجة ثانية من الجائحة وبينما يتوقع خبراء الصحة شتاء صعبا في الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، أشاد ترامب ببيانات نشرت يوم الخميس أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي سجل نموا هائلا بمعدل 33 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي، وذلك بدعم برنامج اتحادي هائل للتعافي من الجائحة.

لكن من غير المرجح أن تؤثر بيانات اقتصادية في هذا الوقت على نتيجة الانتخابات. كما يمكن لبايدن أن يشير إلى أن الناتج المحلي الأمريكي لا يزال أقل من مستواه في الربع الأخير من 2019، قبل بدء الجائحة.

وقالت حملة ترامب إنه تم تأجيل تجمع انتخابي في فيتفيل في نورث كارولاينا، كان مقررا مساء الخميس، بسبب تحذير متعلق بالإعصار زيتا. ويعتزم الرئيس العودة إلى الغرب الأوسط اليوم الجمعة حيث سيعقد لقاءات في ميشيغان وويسكونسن ومينيسوتا. ويخطط لزيارة عشر ولايات إجمالا في الأيام الأخيرة من الحملة.

ومن المتوقع أن يزور بايدن ولايات ويسكونسن ومينيسوتا وأيوا الجمعة.

وأوضحت بيانات مشروع الانتخابات الأمريكي بجامعة فلوريدا أن أكثر من 80 مليونا من الناخبين أدلوا بأصواتهم إما شخصيا أو بالبريد، فيما يمهد لتحقيق أعلى معدل للمشاركة منذ أكثر من قرن من الزمان.

فرانس24/ رويترز

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