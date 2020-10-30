الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

ولايات الحسم: هل تؤثر إدارة أزمة فيروس كورونا في تصويت ولاية فلوريدا بالانتخابات الأمريكية؟ (6/3)

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 لموفد فرانس24 الخاص إلى الولايات المتحدة عبد الله ملكاوي © فرانس 24

تأخذنا الحقلة الثالثة من برنامج ولايات الحسم في جولة بولاية فلوريدا وبالتحديد في مدينة ميامي الساحلية، حيث حصد فيروس كورونا هناك أرواح العديد من سكان الولاية، كما أفقد الآلاف منهم وظائفهم ومعها تأميناتهم الصحية. وفي هذه الولاية، ضرب الوباء الأقليات من ذوي الأصول اللاتينية والأفريقية ولايزال يفتك بكبار السن حيث تضم فلوريدا أعلى نسبة من المتقاعدين في الولايات المتحدة. فهل تؤثر إدارة الجائحة على تصويت سكان الولاية؟ لتسليط الضوء على أوضاع الجائحة في فلوريدا، يلتقي موفد فرانس24 إلى الولايات المتحدة عبد الله ملكاوي استشاري الأمراض المعدية في ميامي، دكتور كارلوس توريس فييرا.