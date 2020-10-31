الولايات المتحدة: عدد المشاركين في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية يتجاوز تسعين مليونا

عاملة في مركز للتصويت المبكر تثبت معلومات التصويت لناخبة على حاجز وقاية من فيروس كورونا في آخر أيام التصويت المبكر بمدينة كورنيليوس بولاية كارولينا الشمالية. 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

تجاوز عدد الناخبين الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية تسعين مليونا، بحسب إحصاء من مشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا. وبهذا يكون عدد المصوتين عبر البريد وفي مراكز التصويت المبكر قد بلغ نحو 65 بالمئة من المشاركين في الانتخابات عام 2016، وهو ما يمهد الطريق لأعلى مشاركة منذ أكثر من 100 عام.

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قام أكثر من 90 مليون أمريكي بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حتى يوم السبت، بحسب إحصاء من مشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا، مما يمهد الطريق لأعلى مشاركة منذ ما يربو على 100 عام.

وتعكس الوتيرة التي حطمت الرقم القياسي، والتي بلغت حوالي 65 في المئة من إجمالي المشاركة في عام 2016، الاهتمام الشديد بالتصويت، في الانتخابات التي يواجه بها الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب المرشح الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس السابق.

وصوت عدد كبير عن طريق البريد أو في مواقع الاقتراع المبكر وسط مخاوف من التعرض للإصابة بفيروس كورونا في أماكن الاقتراع المزدحمة في يوم الانتخابات.

ويتخلف ترامب عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد وسط انتقادات لأسلوب تعامل إدارته مع كوفيد-19 الذي أودى بحياة ما يقرب من 229 ألفا في الولايات المتحدة فيما سجل عدد الإصابات اليومية الجديدة مرة أخرى رقما قياسيا مع اقتراب يوم الانتخابات.

ويتمتع الديمقراطيون بميزة كبيرة في التصويت المبكر بسبب تبنيهم للتصويت بالبريد، الذي أدلى به الجمهوريون في الماضي بأعداد كبيرة لكنهم تجنبوا ذلك وسط هجمات ترامب المتكررة، إذ يقول إن النظام عرضة للتزوير واسع النطاق.

فرانس24/ رويترز

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