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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

ولايات الحسم: هل ترجح أزمة الهجرة كفة التصويت في الانتخابات الأمريكية بولاية أريزونا؟ (6/4)

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صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 لموفد فرانس24 الخاص إلى الولايات المتحدة عبد الله ملكاوي مقدم برنامج ولايات الحسم
صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 لموفد فرانس24 الخاص إلى الولايات المتحدة عبد الله ملكاوي مقدم برنامج ولايات الحسم © فرانس 24
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : عبد الله ملكاوي تابِع
14 دقائق

في الحلقة الرابعة من برنامج ولايات الحسم، نتعرف على ولاية أريزونا الغربية والحدودية مع المكسيك، التي اعتادت التصويت للحزب الجمهوري، لكن مع زيادة المحبطين من سياسة الرئيس دونالد ترامب من النساء وذوي الأصول اللاتينية، تحولت الولاية إلى محل صراع بين الديمقراطيين والجمهوريين. وألتقى موفد فرانس24 الخاص إلى الولايات المتحدة عبد الله ملكاوي بأحد أعضاء منظمة هيومن بوردرز أو حدود إنسانية، بوب فايمن، للوقوف على أحوال المهاجرين عقب بناء الجدار الحدودي.

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