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ترامب يشكك في نزاهة استطلاعات الرأي وبايدن يؤكد أنه "حان الوقت ليعود منافسه لمنزله"

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صورة مجمعة للمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن (يسار) يتحدث في تامبا، فلوريدا في 15 سبتمبر 2020 والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في مركز كوب غاليريا في 25 سبتمبر، 2020، في أتلانتا، جورجيا.
صورة مجمعة للمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن (يسار) يتحدث في تامبا، فلوريدا في 15 سبتمبر 2020 والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في مركز كوب غاليريا في 25 سبتمبر، 2020، في أتلانتا، جورجيا. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : مايسة عواد
8 دقائق

في عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ارتفعت حدة المعركة الرئاسية بين المرشحين الاثنين. ووصف دونالد ترامب في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية استطلاعات الرأي، التي تتوقع فوز جو بايدن بالسباق، بـ"المزورة". فيما قال منافسه الديمقراطي أنه "حان الوقت ليحزم ترامب حقائبه ويعود إلى منزله".

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لم يتقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، عشية الانتخابات الرئاسية، نتائج استطلاعات الرأي، التي اعتبرها "مزورة" حيث تتوقع فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، مبديا ثقته بتحقيق انتصار.

وقال ترامب أمام أنصاره في فايتفيل في ولاية كارولاينا الشمالية، بتجمع في اليوم الأخير من الحملة، "غدا، سنفوز بأربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض".

"حان الوقت ليعود ترامب إلى منزله"

فيما اعتبر المرشح الديمقراطي جو بايدن خلال تجمع في أوهايو أن الولايات المتحدة "اكتفت بما شهدته من فوضى" خلال رئاسة دونالد ترامب.

وقال بايدن: "شبعنا من الفوضى. شبعنا من التغريدات، من الغضب، من الكراهية، من الفشل وانعدام المسؤولية"، مضيفا "حان الوقت ليحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود إلى منزله".

 

فرانس24/ أ ف ب

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