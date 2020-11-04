الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بدء إغلاق صناديق الاقتراع في بعض الولايات
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أغلقت صناديق الاقتراع في ست ولايات أمريكية بما فيها جورجيا، وهي إحدى الولايات الحاسمة في السباق إلى البيت الأبيض بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة أبوابها تباعا، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر لغاية الساعة الأولى فجرا بالتوقيت المحلي (السادسة صباحا ت غ).
أغلقت أولى صناديق الاقتراع في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (صفر ت غ) في ست ولايات أمريكية بما فيها جورجيا، إحدى الولايات الحاسمة في السباق إلى البيت الأبيض بين الرئيس المنتهية ولايته، الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبا كبيرا للفوز بالرئاسة.
#مباشر - الانتخابات الرئاسية الأمريكية: #ترامب أم #بايدن... من المتقدم في فيرجينيا؟#الرئاسيات_الأمريكية #الانتخابات_الرئاسية_الأمريكية #يوم_التصويت #VA #نتائج_VA pic.twitter.com/MMKnehwZZ2— فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) November 4, 2020
وأفادت تقديرات شبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي" بفوز دونالد ترامب بولاية إنديانا في شمال الولايات المتحدة. ومن شأن فوزه بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 11 ناخبا كبيرا.
وفاز ترامب أيضا في ولاية كنتاكي بحسب تقديرات أوردتها محطة "فوكس" وصحيفة "نيويورك تايمز"، ومن شأن فوزه بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 8 ناخبين كبار.
كما أنه فاز في ولايات فرجينيا الغربية وأكولاهوما وكارولينا الجنوبية وتينيسي بحسب تقديرات "فوكس نيوز" و"نيويورك تايمز".
من جهته، فاز جو بايدن بولاية فيرمونت الديمقراطية تقليديا بحسب تقديرات أوردتها شبكتا "إن بي سي" و"فوكس". ومن شأن فوز بايدن بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 3 ناخبين كبار. وفاز أيضا بولاية فرجينيا. وفاز أيضا في ولايات نيو جيرسي وديلاوير مسقط رأسه وماساشوستس والعاصمة واشنطن وكونيكتيكت.
#مباشر - الانتخابات الرئاسية الأمريكية: #ترامب أم #بايدن... من المتقدم في فيرجينيا الغربية؟#الرئاسيات_الأمريكية #الانتخابات_الرئاسية_الأمريكية #يوم_التصويت #WV #نتائج_WV pic.twitter.com/G63y05g41I— فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) November 4, 2020
ولن تُعرف هوية المرشح الفائز بالانتخابات ليل الثلاثاء الأربعاء نظرا لكثرة البطاقات الانتخابية المرسلة عبر البريد وهو ما من شأنه أن يؤخر عمليات الفرز في عدد من الولايات الحاسمة.
وبالإضافة إلى جورجيا يمكن لولايات بنسلفانيا وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وأريزونا وميشيغن أن تكون حاسمة.
فرانس24/ أ ف ب
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