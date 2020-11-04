الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بدء إغلاق صناديق الاقتراع في بعض الولايات

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أغلقت صناديق الاقتراع في ست ولايات أمريكية بما فيها جورجيا، وهي إحدى الولايات الحاسمة في السباق إلى البيت الأبيض بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة أبوابها تباعا، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر لغاية الساعة الأولى فجرا بالتوقيت المحلي (السادسة صباحا ت غ).

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أغلقت أولى صناديق الاقتراع في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (صفر ت غ) في ست ولايات أمريكية بما فيها جورجيا، إحدى الولايات الحاسمة في السباق إلى البيت الأبيض بين الرئيس المنتهية ولايته، الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

فلوريدا...الولاية الحاسمة 01:12

وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة أبوابها تباعا، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر لغاية الساعة الأولى فجرا بالتوقيت المحلي (السادسة صباحا ت غ).

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبا كبيرا للفوز بالرئاسة.

وأفادت تقديرات شبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي" بفوز دونالد ترامب بولاية إنديانا في شمال الولايات المتحدة. ومن شأن فوزه بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 11 ناخبا كبيرا.

وفاز ترامب أيضا في ولاية كنتاكي بحسب تقديرات أوردتها محطة "فوكس" وصحيفة "نيويورك تايمز"، ومن شأن فوزه بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 8 ناخبين كبار.

كما أنه فاز في ولايات فرجينيا الغربية وأكولاهوما وكارولينا الجنوبية وتينيسي بحسب تقديرات "فوكس نيوز" و"نيويورك تايمز".

من جهته، فاز جو بايدن بولاية فيرمونت الديمقراطية تقليديا بحسب تقديرات أوردتها شبكتا "إن بي سي" و"فوكس". ومن شأن فوز بايدن بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 3 ناخبين كبار. وفاز أيضا بولاية فرجينيا. وفاز أيضا في ولايات نيو جيرسي وديلاوير مسقط رأسه وماساشوستس والعاصمة واشنطن وكونيكتيكت.

ولن تُعرف هوية المرشح الفائز بالانتخابات ليل الثلاثاء الأربعاء نظرا لكثرة البطاقات الانتخابية المرسلة عبر البريد وهو ما من شأنه أن يؤخر عمليات الفرز في عدد من الولايات الحاسمة.

وبالإضافة إلى جورجيا يمكن لولايات بنسلفانيا وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وأريزونا وميشيغن أن تكون حاسمة.

فرانس24/ أ ف ب

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