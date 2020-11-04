هل يتجه الأمريكيون نحو سيناريو انتظار عدة أيام لمعرفة اسم رئيسهم الجديد؟

رغم تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في أصوات المجمع الانتخابي مع حسم ولايتي ويسكونسن وميشيغان لصالحه مساء الأربعاء، إلا أن الغموض لا يزال يلف نتائج الانتخابات الأمريكية. وللمرة الأولى منذ العام ألفين، استفاق الأمريكيون الأربعاء من دون أن يعرفوا هوية الرئيس الجديد غداة العملية الانتخابية. ورغم أن بايدن أحزر تقدما مريحا، إلا أن تقارب الأصوات بين المتنافسين يستلزم انتظار نتائج ولايات أخرى لمعرفة الفائز والتي قد تستغرق عدة أيام، بالإضافة إلى تهديدات ترامب باللجوء إلى القضاء والذي قد يعرقل صدور نتائج سريعة.

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غداة الاقتراع الرئاسي الأمريكي، وجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب اتهامات جديدة بوجود عمليات تزوير لا تستند إلى أي دليل ملموس في حين سجل منافسه الديمقراطي جو بادين تقدما في النتائج الجزئية في عدة ولايات أساسية، خصوصا بعد حسم ولايتي ويسكونسن وميشيغان لصالحه.

وقد يتحول هذا الارتباك إلى أزمة سياسية-قضائية كبيرة في حال نفذ دونالد ترامب وعيده باللجوء إلى المحكمة العليا للطعن بقانونية بعض بطاقات الاقتراع عبر البريد، الذي أطلقه ليل الثلاثاء الأربعاء وانتقد حتى في صفوف المعسكر الجمهوري.

وللمرة الأولى منذ العام ألفين، استفاق الأمريكيون الأربعاء من دون أن يعرفوا هوية الرئيس المقبل غداة العملية الانتخابية. وقد شهد الاقتراع نسبة مشاركة قياسية ما يعني أن فرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة في ولايات أساسية ستحسم اسم الفائز الذي سيحلف اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/يناير 2021.

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بايدن يكسب ويسكونسن وميشيغان

ومساء الأربعاء، أعلن فوز بايدن في ولايتي ويسكونسن وميشيغان اللتين تعدان ضمن الولايات الحاسمة.

وقالت حملة ترامب إنها رفعت دعوى قضائية في ولاية ميشيغان لوقف إحصاء الأصوات بعد ظهر الأربعاء. وقالت الحملة في بيان "رفعنا دعوى اليوم في محكمة الدعاوى بميشيغان لوقف الإحصاء حتى يتسنى لنا الوصول دون قيود (إلى مراكز الإحصاء). كما نطالب بمراجعة تلك البطاقات التي جرى فتحها وإحصاؤها دون أن نتمكن من الاطلاع عليها".

وسيقلل فوز بايدن في ويسكونسن بشكل كبير من فرص ترامب في ولاية ثانية مدتها أربع سنوات لكن النتيجة لم تحسم ولا تزال محل شك مع استمرار إحصاء الأصوات في ولايات التنافس محتدم فيها بشدة ومن بينها بنسيلفانيا وأريزونا ونيفادا وجورجيا ونورث كارولينا.

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جورجيا ونورث كارولينا يميلان لترامب

وحقق ترامب تقدما في ولايتين جنوبيتين هما جورجيا ونورث كارولينا وأيضا في بنسيلفانيا التي لا يزال فيها أكثر من مليون صوت لم يحص بعد.

وكون ترامب خسر ويسكونسن فيجب أن يفوز بتلك الولايات الثلاث ومعها إما أريزونا أو نيفادا وتلك الأخيرة يتقدم فيها بايدن أيضا وفقا لأحدث بيانات فرز الأصوات.

وقال مركز إديسون للأبحاث إن بايدن يتفوق حاليا على ترامب في أصوات المجمع الانتخابي حيث حصل المرشح الديمقراطي على 264 صوتا مقابل 214 صوتا للرئيس. وتعتمد أصوات المجمع الانتخابي على الوزن السكاني لكل ولاية ضمن محددات أخرى.

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ترامب يهدد باللجوء إلى القضاء والديمقراطيون مستعدون

وهدد الرئيس ترامب باللجوء إلى القضاء في ولايات عدة. فقد تقدّمت حملة ترامب بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسيلفانيا. وكانت قد تقدمت بالتماسين بشأن ولايتي ميشيغان وويسكونسن.

واتهمت حملة ترامب القيّمين على العملية الانتخابية بمنع "مراقبيها" من الاقتراب لمسافة تقل عن نحو ثمانية أمتار من الموظفين المكلفين الفرز.

من جانبها، اعتبرت مديرة الحملة الانتخابية لبايدن الأربعاء أن تصريحات ترامب التي دعا فيها إلى وقف فرز الأصوات معلنا فوزه في الانتخابات "فاضحة وغير مسبوقة".

وقالت جين أومالي ديلون في بيان إن الديمقراطيين مستعدون لمواجهة في القضاء في حال لجأ الرئيس الجمهوري إلى المحكمة العليا لطلب وقف فرز الأصوات كما سبق أن أعلن متحدثا عن "تزوير" لكن بدون تقديم أي دليل ملموس.

الطرفان أعلنا فوزهما

وفي مؤتمرين صحفيين عبر الهاتف في وقت سابق الأربعاء، أكد مسؤولون من الحملتين أن مرشحهم سيفوز.

واعتبر بيل ستبين مدير حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الأربعاء أنه "إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز.. سيفوز الرئيس"، مما يعد الساحة للطعن على إحصاء الأصوات.

من جهة أخرى، قالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن إنه ماض على طريق الفوز بالانتخابات بينما قال بوب باور مستشاره القانوني البارز إن ترامب لا يملك أسسا قانونية يبطل بها أصواتا تم الإدلاء بها بصورة قانونية.

الغموض لا يزال يسيطر

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في موعدها المقرر مساء الثلاثاء لكن ولايات كثيرة تحتاج عادة لأيام حتى تنتهي من فرز بطاقات الاقتراع.

وزاد الغموض الذي يكتنف من سيحسم الانتخابات من قلق كثير من الأمريكيين بعد أن شهدوا حملة انتخابية ساخنة جرت في ظل الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 231 ألفا في الولايات المتحدة وتسببت في خسارة الملايين لوظائفهم. كما شهدت البلاد اضطرابات استمرت لأشهر بسبب العنصرية واحتجاجات على وحشية الشرطة.

بايدن يؤكد أنه سيفوز

ومساء الأربعاء، عبر بايدن في كلمة مباشرة له عن ثقته في الفوز مشيرا إلى أنه سيكون انتصارا للديمقراطية ولأمريكا. لكنه أكد أنه لن يعلن الفوز إلا عندما ينتهي إحصاء الأصوات.

وأضاف بايدن أن الأمريكيين "لن يتم إسكاتهم" في الانتخابات الرئاسية.

كلمة المرشح جو بايدن 06:33

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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