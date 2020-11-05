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الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بايدن متقدم في أريزونا وترامب يتصدر في بنسيلفانيا

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 لموفدتها في واشنطن مايسة عواد © فرانس 24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : مايسة عواد 7 دقائق

أكدت موفدة فرانس24 مايسة عواد إلى الولايات المتحدة تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ79 ألف صوت في ولاية أريزونا الحاسمة ولاتزال عملية فرز الأصوات جارية. وذكرت عواد أن مجموعات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتشدت أمام مراكز الاقتراع في أريزونا للمطالبة بتوضيحات خوفا من "سرقة الانتخابات". كما أثرت حملة أرملة جون ماكين ضد ترامب في أصوات الناخبين، وفقا لموفدة فرانس24، التي أضافت أن ترامب يحرز تقدما ملحوظا في بنسيلفانيا بنحو 182 ألف صوت وذلك لدعم محاميه وابنه الموجودين حاليا في الولاية لدعمه. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج أريزونا وبنسيلفانيا بين لحظة وأخرى.