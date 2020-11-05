الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بايدن يتوقع الفوز "بما يكفي من الولايات" وترامب يبدأ معركة قضائية ضده

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صور مجمعة للمرشحين في السباق إلى البيت الأبيض دونالد ترامب وجو بادين أثناء إلقاء كل منهما كلمته بعد فترة وجيزة من بدء فرز الأصوات الانتخابية

للمرة الأولى منذ عام 2000، استيقظ الأمريكيون في اليوم التالي للانتخابات دون معرفة اسم رئيسهم، وسط أجواء سادها أعمال شغب وتوتر. وحاول المرشح الديمقراطي جو بايدن خلال خطاب ألقاه مساء الأربعاء طمأنة الناخبين قائلا إنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين. أما المرشح الجمهوري دونالد ترامب فقد بدأ مناوراته القانونية للطعن في نتائج انتخابات لم تُحسم حتى الآن.

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يقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن الى الرئاسة الأمريكية أكثر فأكثر من دخول البيت الأبيض بعد تحقيقه فوزين كبيرين في ولايتين رئيسيتين هما يسكونسن وميشيغن، فيما يخوض الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب حربا قضائية حقيقية ضده.

وبفوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغن اللتين كان فاز بهما ترامب في الانتخابات السابقة، وولاية أريزونا ، بات جو بايدن يتمتع بدعم 264 من كبار الناخبين. وإذا فاز بولايات نيفادا (ستة من كبار الناخبين) أو جورجيا (16) أو بنسلفانيا (20)، فسيبلغ العدد 270، ما يسمح له بأن يصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

في ولاية بنسلفانيا، لا يزال دونالد ترامب يتقدم بفارق أكثر من 160 ألف صوت حتى الأربعاء. لكن هذا الفارق يتقلص بسرعة مع فرز بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد. وغالبية الذين صوتوا بالبريد في الولاية اختاروا جو بايدن.

كلمة المرشح جو بايدن 06:33

وفي حين أمضى ترامب جزءا من يوم الأربعاء في بث شكواه على تويتر، تعهد بايدن بتوحيد البلاد إذا فاز في الانتخابات. وقال بايدن الذي ظهر الأربعاء مع المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس في ولايته ديلاوير "ما يجمعنا كأمريكيين أقوى بكثير من أي شيء يمكن أن يفرقنا".

وخلال خطاب مقتضب ألقاه مساء الأربعاء، توقع الديمقراطي جو بايدن الفوز على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية بعد أن حصل على ولايتي الغرب الأوسط المحوريتين ويسكونسن وميشيغان، في حين تحدث الرئيس الجمهوري عن حدوث تزوير وقدم شكاوى قضائية وطالب بإعادة فرز الأصوات.

ولم يصل بايدن إلى حد إعلان فوزه لكنه أطلق موقعا إلكترونيا للتحول إلى بيت أبيض يقوده الديمقراطيون أطلق عليه فريقه اسم (بيلدباك بتر) أي (إعادة بناء للأفضل)، وقال الموقع "إدارة بايدن/هاريس جاهزة للعمل من اليوم الأول".

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للمزيد- الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بايدن متقدم في أريزونا وترامب يتصدر في بنسيلفانيا

للمرة الأولى منذ عام 2000

وللمرة الأولى منذ العام 2000 ، لم يعرف الأمريكيون في اليوم التالي للاقتراع، اسم رئيسهم المقبل الذي سيؤدي اليمين في 20 كانون الثاني/يناير 2021.

وقال جو بايدن في خطاب مقتضب في منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير "جئت لأقول لكم أنه عندما ينتهي فرز الأصوات، نعتقد أننا سنفوز".

وأضاف أنه عندما تعرف النتيجة، سيكون حان الوقت "لوضع الخطابات العدوانية التي أطلقت خلال الحملة، وراءنا"، مقدما نفسه على أنه موحد لبلد منقسم بعمق. وأضاف "من أجل أن نتقدم، يجب أن نكف عن معاملة معارضينا كأعداء".

في فينيكس في ولاية أريزونا، تظاهر عشرات من أنصار ترامب مساء الأربعاء في أجواء من التوتر أمام مكتب لفرز الأصوات في المدينة.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

دعوى قضائية

وأعلن فريق حملة دونالد ترامب عن أول دعوى قضائية في ولاية ويسكونسن حيث فاز جو بايدن بفارق أقل من واحد بالمئة حسب النتائج شبه الكاملة، كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة.

ويريد الجمهوريون المطالبة بإعادة فرز الأصوات وطلبوا من قاض محلي إعادة النظر في الأصوات التي تم فرزها بالفعل. كما قدموا طلبا لتعليق فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا الأساسية حيث لا تزال النتيجة غير مؤكدة.

وقال مدير حملة ترامب بيل ستيبين "نتخذ إجراءات قانونية لتعليق عملية فرز الأصوات في انتظار شفافية أكبر". وكان الرئيس نفسه قد هدد ليل الثلاثاء الأربعاء باللجوء إلى المحكمة العليا بدون أن يذكر الأسباب بشكل واضح.

وتضعف حملة تضليل إعلامي متواصلة النظام الانتخابي الأمريكي المعقد. وبدأ مساعدو ترامب نشر شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات حول عمليات غش ومخالفات.

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وانتقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأربعاء "مزاعم الرئيس الأمريكي التي لا أساس لها من الصحة" بشأن الانتخابات. وقال حاكم ولاية بنسلفانيا توم وولف "ديمقراطيتنا أمام اختبار كبير في هذه الانتخابات"، داعيا إلى التحلي بالصبر.

ترامب لم يواجه الرفض الانتخابي الذي توقعته استطلاعات الرأي

وفي نهاية حملة طويلة اتسمت بحدة استثنائية وتأثرت بوباء كوفيد-19، تكشف النتائج أن ترامب لم يواجه الرفض الانتخابي الذي توقعته استطلاعات الرأي، ما يثبت أنه حتى لو هزم، تبقى قاعدته الانتخابية وفية له إلى حد كبير.

ودان الملياردير إخفاقا كبيرا على مستوى "تاريخي" لمنظمي استطلاعات الرأي.

وكتب في تغريدة على "تويتر" صباح الأربعاء "مساء أمس كنت متقدما بفارق جيد في العديد من الولايات الرئيسية"، مضيفا "بعد ذلك، بدأ يختفي (هذا الفارق) الواحد تلو الآخر بطريقة سحرية بظهور وفرز أصوات مفاجئة".

ولا يوجد أي دليل على وجود أصوات غير متوقعة، بل هناك بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها عن طريق البريد وتقوم السلطات بفرزها ببطء، ومعظمها يصب في مصلحة الديمقراطيين، ما يفسّر تقلص الفارق الذي سجل أولا لمصلحة الرئيس الذي فضل ناخبوه الاقتراع شخصيا الثلاثاء.

وكتب بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، في تغريدة على تويتر "لن نرتاح حتى يتم فرز كل بطاقة اقتراع".

ولم يسبق أن شارك هذا العدد من الناخبين الأمريكيين في انتخابات. فقد أدلى 160 مليون ناخب بأصواتهم، وقدرت نسبة المشاركة بـ66,9 بالمئة مقابل 59,2 بالمئة في انتخابات 2016، حسب مركز "يو أس إيليكشنز برودجيكت".

وفاق تدفق بطاقات الاقتراع البريدية قدرات مراكز فرز الأصوات بسبب الإقبال على هذا النوع من التصويت في أجواء الأزمة الصحية. وسيستغرق فتح الظروف البريدية والتدقيق في أوراق الاقتراع أياما عدة في بعض المدن خصوصا في فيلادلفيا، معقل الديمقراطيين.

وقال إد فولي المتخصص في القانون الانتخابي في جامعة ولاية أوهايو لوكالة فرانس برس الأربعاء أنه إذا تدخّل القضاء كما حدث في العام 2000 "فقد تستمر العملية أسابيع".

صدمة إدخال القضاء في نتائج التصويت

لكن حتى الجمهوريين صدموا بتهديد الرئيس باللجوء إلى القضاء. وكتب النائب الجمهوري آدم كينزينجر في تغريدة على "تويتر"، "توقف. سيتم احتساب أوراق الاقتراع وإما أن تخسر أو تفوز. وستقبل أمريكا ذلك. الصبر فضيلة".

Stop. Full stop. The votes will be counted and you will either win or lose. And America will accept that. Patience is a virtue. https://t.co/iZr78QoPIH — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) November 4, 2020

وأيا تكن النتائج، سيكون على الرئيس المقبل العمل مع الكونغرس.

وكما كان متوقعا، احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب، لكن فرص انتقال مجلس الشيوخ إلى الجانب الديمقراطي تضاءلت بعد إعادة انتخاب العديد من الجمهوريين.

وكما لو أنه يرغب في تأكيد ثقته في النتيجة النهائية، أكد جو بايدن في تغريدة أن الولايات المتحدة ستنضم مجددا إلى اتفاقية باريس للمناخ التي غادرتها رسميا الأربعاء في اليوم الأول من رئاسته، أي "بعد 77 يوما بالضبط".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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