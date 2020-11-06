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ما هو السيناريو المعتاد في الانتخابات الرناسية الأمريكية؟

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 © رويترز

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : نسرين قسنطيني 3 دقائق

بلغ التوتر ذروته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ظل اتهامات وتصريحات للمرشحين. وفي السيناريو المعتاد يتم فرز واحتساب الأصوات لكل مرشح بعد التصويت في اليوم الرئيسي للاقتراع، ثم تعتمد النتيجة في الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول. ويعقب ذلك تصويت الهيئة الانتخابية أو ما يعرف بالمجمع الانتخابي في الرابع عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول، ثم يتم الإعلان عن الفائز بالأغلبية. وعندها يعتمد الكونغرس الفائز في السادس من شهر يناير/ كانون الثاني، ويؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في العشرين من الشهر ذاته. إلا أن الظروف الاستثنائية التي تمت فيها الانتخابات هذا العام تضع الأمريكيين أمام احتمالات كثيرة.