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الانتخابات الرئاسية الأمريكية: ما هي الولايات التي لم تعلن بعد عن نتائجها الرسمية؟

صورة ملتقطة من موقع فرانس24 لخريطة الولايات المتحدة وأبرز الولايات التي لم يتم إنتهاء عملية فرز الأصوات الانتخابية بها © فرانس 24

نص : فرانس24 تابِع 3 دقائق

يحبس الأمريكيون أنفاسهم منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني في انتظار الإعلان الرسمي عن الفائز في السباق المحتدم إلى البيت الأبيض. ويوما بعد يوم يوسع المرشح الديمقراطي جو بايدن الفارق على حساب منافسه الجمهوري دونالد ترامب مما يرجح كفته بالفوز. ففي ولاية بنسيلفانيا التي يعول عليها المرشحين بإعتبارها ولاية حاسمة لنتائج الانتخابات التي تأخر إعلانها، يتقدم بايدن على منافسه الذي فضل رفع سلسلة من الدعاوى القضائية في ولايات حاسمة أخرى دون تقديم أدلة. وفي ولاية جورجيا يتم حاليا إعادة فرز الأصوات بسبب الفارق المحدود جدا في عدد أصوات الاقتراع. ولاتزال عمليات الفرز مستمرة في بنسيلفانيا وكارولينا الشمالية، ونيفانا، وأريزونا.