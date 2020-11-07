بايدن يدعو الأمريكيين إلى "الوحدة" في اليوم الرابع لعملية فرز أصوات الانتخابات الرئاسية

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المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن يلقي كلمة مقتضبة في مركز تشيس في ويلمنغتون، ديلاوير، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

في كلمة مقتضبة ألقاها من مسقط رأسه في ولاية ديلاوير، دعا المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن مساء الجمعة، جموع الأمريكيين إلى التغلب على "الغضب"، في وقت يتجه إلى الفوز بالسباق إلى البيت الأبيض. وأضاف أن الأمريكيين منحوه تفويضا لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاقتصاد المتعثر وتغير المناخ والعنصرية الممنهجة، ولكنه تحفظ على إعلان فوزه رسميا واكتفى بالتذكير بتقدمه على منافسه دونالد ترامب في ولاياتي بنسيلفانيا، وجوريجا.

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في اليوم الرابع لعملية فرز الأصوات الانتخابية، خاصة البريدية منها، ألقى المرشح للسباق الرئاسي الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة، كلمة مقتضبة دعا خلالها الشعب الأمريكي إلى "التلاقي" من أجل التغلب على "الغضب"، في وقت يتجه إلى الفوز بالسباق إلى البيت الأبيض.

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وشدد بايدن في كلمة مقتضبة على أن "الوقت حان للتلاقي"، مضيفاً "علينا أن نتغلّب على الغضب". كما تعهّد بالتصدي لجائحة كوفيد-19 من "اليوم الأوّل" له في البيت الأبيض.

وقال بايدن "أعزائي الأمريكيين، ليس لدينا حتى الآن إعلان نهائي للنصر، لكن الأرقام تقدم صورة واضحة ومقنعة: سوف نفوز في هذه الانتخابات"، معبرا كما في اليوم السابق عن ثقته في نتيجة احتساب أوراق الاقتراع.

ترامب يقول إنه تجاوز ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا

وسلّط بايدن (77 عامًا) الضوء على التقدّم الذي أحرزهُ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مذكّرًا بأنّه تجاوز منافسه الجمهوري دونالد ترامب في عمليّة فرز الأصوات التي لا تزال جاريةً في ولايتَي بنسلفانيا وجورجيا الرئيسيّتَين. وشدّد نائب الرئيس الأميركي السابق على أنّه سيفوز في هاتين الولايتين، قائلاً "نحن نفوز في ولاية أريزونا. نفوز في نيفادا".

وكتب بايدن على تويتر "قد نكون خصوما لكننا لسنا أعداء. نحن أمريكيون"

We may be opponents — but we are not enemies.



We are Americans. — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

ومع تزايد تقدمه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في الولايات الحاسمة على الرغم من إحجام شبكات التلفزيون عن إعلانه الفائز مع استمرار فرز الأصوات.

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"سنفوز بهذا السباق"

وقال بايدن "الأرقام تخبرنا ... إنها قصة واضحة ومقنعة: سنفوز بهذا السباق" مضيفا أنه هو ونائبته كاملا هاريس التقيا بالفعل مع خبراء مع استعدادهما لدخول البيت الأبيض. ومع استمرار إحصاء آلاف الأصوات لم يتضح متى ستنتهي هذه المنافسة المريرة.

ورقص أنصار بايدن في شوارع فيلادلفيا، بينما قال مؤيدو ترامب المسلحون في فينيكس وديترويت إن الانتخابات سرقت دون اعطاء أي دليل على حدوث مخالفات. ويعتزم أنصار ترامب تنظيم عشرات المسيرات اليوم السبت تحت شعار "أوقفوا السرقة".

وتم الترتيب أصلا كي تكون كلمة بايدن في مسقط رأسه في ولاية ديلاوير احتفالا بالفوز لكنه غير موقفه في ظل عدم وجود إعلان رسمي من شبكات التلفزيون وجهات التكهن الأخرى بنتائج الانتخابات.

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ومع ذلك فقد كانت كلمته بمثابة تحد حاد لترامب. وظل الرئيس ترامب بعيدا عن الأنظار في البيت الأبيض يوم الجمعة حيث عزز بايدن تقدمه في الولايات الأربع التي ستقرر النتيجة وهي بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا ونيفادا.

تفويض لمواجهة جائحة كورونا

وقال بايدن، الذي يتقدم على ترامب بنحو 4.1 مليون صوت على مستوى البلاد من أصل 147 مليون صوت ، إن الأمريكيين منحوه تفويضا لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاقتصاد المتعثر وتغير المناخ والعنصرية الممنهجة.

وقال بايدن: "لقد أوضحوا أنهم يريدون أن تتوحد البلاد ، لا أن تستمر في التفكك".

وقال إنه يأمل أن يخاطب الأمريكيين مرة أخرى اليوم السبت. وظل ترامب على تحديه وتعهد بمواصلة مزاعم لا أساس لها بحدوث تلاعب حيث سعى الجمهوريون لجمع 60 مليون دولار لتمويل الدعاوى القضائية التي تطعن في النتائج. لكن البعض في معسكره وصف هذا الجهد القانوني بأنه غير منظم وحتى الآن لم يلق نجاحا في المحاكم.

عدد الأصوات في الولايات الحاسمة

وفي اليوم الرابع من فرز الأصوات، حصل نائب الرئيس السابق بايدن على 253 مقابل 214 لترامب في المجمع الانتخابي والذي يحدد الفائز ، وفقا لمركز أديسون للأبحاث.

ومن شأن الحصول على 20 صوتا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا جعل بايدن يحصل على 270 صوتا يحتاجه للفوز بالرئاسة بعد مسيرة سياسية امتدت لما يقرب من خمسة عقود.

وسيفوز بايدن بالسباق أيضا إذا فاز في ولايتين من الولايات الثلاث الأخرى الرئيسية.

وفي الوقت الذي يحصي فيه المسؤولون طوفانا من بطاقات الاقتراع عبر البريد تشبث بايدن بفارق ضئيل في نيفادا وأريزونا وتغلب في وقت سابق يوم الجمعة على ترامب في بنسلفانيا وجورجيا.

أريزونا ونيفادا

وفي أريزونا ، تقدم بايدن بأغلبية 29861 صوتا مع اكتمال فرز 97 في المئة من الأصوات. وفي نيفادا ، تقدم بأغلبية 22657 صوتا مع اكتمال فرز 93 في المئة.

وفي جورجيا ، تقدم بأغلبية 4289 صوتا فقط مع اكتمال فرز في المئة من الأصوات بينما تقدم في ولاية بنسلفانيا بأغلبية 27130 صوتا مع اكتمال فرز 96 في المئة من الأصوات.

وقال بايدن إن مطالب ترامب بوقف احصاء الأصوات لن تنجح. وأضاف "صوتك سيحسب. لا يهمني مدى صعوبة محاولة الناس إيقافه. لن أسمح بحدوث ذلك ".

ولم يُظهر ترامب أي علامة على استعداده للتنازل حيث رفعت حملته سلسلة من الدعاوى القضائية التي قال خبراء قانونيون إنها من غير المرجح أن تغير نتيجة الانتخابات.

ووصف أحد مستشاري ترامب استراتيجية التقاضي الخاصة بالحملة حتى الآن بأنها تسودها الفوضى وغير منظمة. وقال مسؤول جمهوري آخر إنه من المشكوك فيه أن تؤدي الدعاوى القضائية إلى فوز ترامب.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه "هذا السباق انتهى والشخص الوحيد الذي لا يرى ذلك هو دونالد ترامب".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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