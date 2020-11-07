شخصيات سياسية ورياضية وفنية أمريكية تهنئ جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما في الانتخابات

© جيم واتسن أ ف ب

بعد ردود الأفعال الدولية، سارعت شخصيات سياسية وفنية أمريكية من ميادين مختلفة، مثل ميت رومني من الحزب الجمهوري والرئيس السابق جيمي كارتر والمغنية لايدي غاغا فضلا عن نجم كرة السلة ليبرون جيمس، بتقديم التهاني لجو بايدن ونائبته كامالا هاريس بعد فوزهما بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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هنأت شخصيات سياسية وفنية ورياضية أمريكية السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وفيما يلي أبرز المواقف التي صدرت في بيانات أو عبر حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

باراك أوباما

أشاد الرئيس السابق بانتصار "تاريخي" لبايدن في السباق إلى البيت الأبيض. وقال "بعدما ينتهي تعداد كل الأصوات، سيكون الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة (كامالا) هاريس قد حققا فوزا تاريخيا وحاسما".

وتابع أول أسود تولى الرئاسة الأمريكية، والذي كان جو بايدن نائبا له في ولايتيه "من حظنا أن جو يملك الميزات المطلوبة ليكون رئيسا، وأنه يتصرف منذ الآن على هذا الأساس. لأنه حين سيدخل البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، سيواجه مجموعة من التحديات الاستثنائية لم يسبق أن عرفها رئيس جديد: جائحة متفشية، واقتصاد ونظام قضائي غير عادلين، وديمقراطية في خطر ومناخ مهدد".

وكتب "إنني على يقين بأنه سيقوم بمهامه في خدمة مصالح كل الأمريكيين، سواء صوتوا له أم لا. أدعو إذا جميع الأمريكيين لإعطائه فرصة".

ولفت إلى أن نتائج الانتخابات أظهرت بلدا يعاني من "انقسام عميق ومرير"، مضيفا "لا يعود لجو وكامالا وحدهما، بل لكل منا، أن نقوم بما يتحتم علينا" و"الاستماع إلى بعضنا البعض لخفض حدة التوتر وإيجاد أرضية تفاهم من أجل المضي قدما".

هيلاري كلينتون

وقالت وزيرة الخارجية السابقة إن "الناخبين عبروا عن آرائهم واختاروا جو بايدن وكامالا هاريس كرئيسنا المقبل ونائبته".

ورأت المرشحة الديمقراطية التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام ترامب في 2016، أن بايدن وهاريس يشكلان "فريقا تاريخيا، (يمثلان) طلاقا مع ترامب، وصفحة جديدة للولايات المتحدة. شكرا لكل الذين ساعدوا في تحقيق (هذا الأمر). إلى الأمام، معا".

نانسي بيلوسي

قالت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب إن الفوز "فجر يوم جديد من الأمل بالنسبة إلى الولايات المتحدة. عدد قياسي من 75 مليون أمريكي اقترعوا لانتخاب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة. فوز تاريخي أعطى الديمقراطيين تفويضا من أجل التحرك".

جيمي كارتر

أعرب الرئيس السابق عن "الفخر بهذه الحملة التي تم خوضها بشكل جيد، وننتظر بفارغ الصبر رؤية التغييرات الإيجابية التي سيحملانها لأمتنا".

بيرني ساندرز

كتب السناتور الذي خسر أمام بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي "أريد أن أهنئ كل الذين بذلوا جهدا كبيرا لجعل هذا اليوم التاريخي ممكنا. الآن (...) دعونا نشكّل حكومة تعمل من أجل الجميع وليس القلة. دعونا نبني أمة قائمة على العدالة، وليس الجشع والتعصب الأعمى".

ميت رومني

كان رومني أول شخصية جمهورية كبرى تهنئ بايدن على فوزه. وكتب السناتور عن يوتاه الذي يعتبر من منتقدي ترامب "نقدم أنا و(زوجته) آن تهانينا إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس" ووصفهما بأنهما يتميزان بـ"حسن النية وطباع مثيرة للإعجاب".

أندرو كومو

خص الحاكم الديمقراطي لولاية نيويورك أندرو كومو نائبة الرئيس الجديدة بالتحية، بقوله "تهاني إلى نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس. بعد 230 عاما، لقد كسرتِ حاجزين. نجاح تاريخي حقا".

لايدي غاغا

قالت المغنية الشهيرة التي شاركت في تجمع للرئيس المنتخب عشية يوم الاقتراع "جو بايدن، كامالا هاريس، والشعب الأمريكي، منحتم العالم إحدى أكبر مظاهر اللطف والشجاعة التي نعرفها. لا شيء سوى الحب للقائد الجديد لقواتنا المسلحة وأول نائبة رئيس تنتخب للبيت الأبيض".

ليبرون جيمس

وجه نجم كرة السلة الأمريكية وفريق لوس أنجلس ليكرز التحية إلى "عائلتي في +فيلي+ (مدينة فيلادلفيا)! الأصدقاء أو الخصوم أو الآخرين. شكرا شكرا شكرا! سنحتفل بذلك! لكن لنتحلَّ بالمسؤولية".

فرانس24/ أ ف ب

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