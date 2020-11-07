قادة العالم يهنئون جو بايدن "بفوزه التاريخي" ويتطلعون "للعمل معه"

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سارع قادة العالم بعد إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى تهنئته وعبروا عن استعدادهم لبناء "شراكة قوية" مع الولايات المتحدة . فقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريده أنه يتطلع إلى "العمل" مع الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد "لمواجهة التحديات الراهنة". من جهته، وصف باراك أوباما، الذي شارك بقوة في حملة بايدن، فوز نائبه السابق بـ"التاريخي".

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هنّأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السبت جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وشددا على رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء "شراكة قوية" مع الولايات المتحدة.

وكتب ميشال في تغريدة "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للالتزام بشراكة قوية عابرة للأطلسي. كوفيد-19 والتعددية والمناخ والتجارة الدولية هي تحديات يجب مواجهتها معاً". من جهتها قالت فون دير لاين في تصريح "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هما صديقان وحليفان (...) المفوضية مستعدة لتكثيف تعاونها مع الإدارة الأمريكية الجديدة والكونغرس الجديد".

ماكرون يتطلع إلى العمل مع بايدن لحل "المشاكل الراهنة"

هذا، وهنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية ودعاه إلى العمل "معاً" من أجل "مواجهة التحديات الراهنة".

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة "الأمريكيون اختاروا رئيسهم. تهانينا لجو بايدن وكمالا هاريس! لدينا الكثير من العمل لمواجهة التحديات الراهنة. لنعمل معاً".

نفس الشيء بالنسبة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي هنأ هو الآخر جو بايدن وكامالا هاريس لفوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب ترودو في بيان "أتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس هاريس، وإدارتهما والكونغرس الأمريكي حتى نتمكن من النهوض معا بالتحديات العالمية الكبرى".

وكثيرا ما كانت علاقة ترودو متوترة بترامب الذي اعتبر في إحدى تغريداته أن الزعيم الكندي "غير نزيه وضعيف"، وجاء ذلك في ظل خلاف حول الرسوم الجمركية.

وفرض ترامب رسوما على واردات الألمنيوم والصلب الكندي في حزيران/يونيو 2018، في خضم مفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الجديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وردّت أوتاوا حينها بفرض رسوم على الألمنيوم والصلب الأمريكي، إضافة إلى منتجات أخرى بينها الويسكي وعصير البرتقال وآلات جزّ العشب والمراكب الشراعية.

ورفض ترودو الانتقال إلى واشنطن لحضور حفل بدء سريان اتفاقية التبادل الحر في وقت سابق من العام، بعدما طرح ترامب مجددا فكرة فرض رسوم على كندا.

والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لكندا بقيمة تبادلات يومية تبلغ 2,4 مليار دولار كندي (1,8 مليار دولار أمريكي).

باراك أوباما يصف فوز بايدن ب"التاريخي"

وهنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت جو بايدن، مشددة على أنّ العلاقة العابرة للأطلسي "لا بديل عنها"

وقالت المستشارة الألمانية التي عانت من علاقات معقدة مع واشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب، "تهانينا! (...) أتمنى له من كل قلبي الحظ والنجاح"، مضيفة "صداقتنا العابرة للأطلسي لا بديل عنها إذا ما أردنا تجاوز التحديات الكبيرة الراهنة"، وفق ما كتب المتحدث باسمها عبر موقع تويتر.

فيما أشاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما السبت بانتصار نائبه السابق جو بايدن "التاريخي" في السباق إلى البيت الأبيض.

وقال أوباما، أول أسود يتولى الرئاسة الأمريكية، في بيان "من حظنا أن جو يملك الميزات المطلوبة ليكون رئيسا، وأنه يتصرف منذ الآن على هذا الأساس. لأنه حين سيدخل البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، سيواجه مجموعة من التحديات الاستثنائية لم يسبق أن عرفها رئيس جديد: جائحة متفشية، واقتصاد ونظام قضائي غير عادلين، وديمقراطية في خطر ومناخ مهدد".

بريطانيا متحمسة للعمل مع جو بايدن

كما هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت جو بايدن "لانتخابه" رئيساً للولايات المتحدة، ونائبته كامالا هاريس لـ"نجاحها التاريخي".

وغرّد جونسون "الولايات المتحدة حليفتنا الأبرز وأنا متحمس للتعاون بشكل وثيق بشأن أولوياتنا المشتركة، من التغير المناخي إلى التجارة والدفاع".

وتعهد الديمقراطي جو بايدن السبت بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى انتصاره في الانتخابات الرئاسية بأن يكون "رئيس جميع الأمريكيين".

وسيلقي الرئيس المنتخب كلمة في الساعة 20.00 ت غ (الأحد الساعة 1,00 ت غ) من مقره في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، برفقة زوجته جيل بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف.، على ما أعلن فريق حملته.

وأعلن بايدن في بيان "إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأمريكيون فيّ وفي نائبة الرئيس المنتخبة" كامالا هاريس.

جو بايدن "حان الوقت لتجميع الأمريكيين وتضميد الجراح"

وقال "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة" مضيفا "حان الوقت لتتجمع أمريكا وتضمد جراحها".

ورأى النائب السابق للرئيس باراك أوباما البالغ من العمر 77 عاما أن المشاركة القياسية في الانتخابات بالرغم من "العقبات غير المسبوقة" هي "دليل جديد على أن الديمقراطية تنبض بقوة في قلب أمريكا".

وقال "نحن الولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك إطلاقا ما لا يمكننا القيام به، إذا قمنا به معا".

وهتفت كامالا هاريس في مكالمة هاتفية بالفيديو مع بايدن نشرتها على تويتر "نجحنا، نجحنا جو" مضيفة ضاحكة وهي ترتدي ملابس رياضية في الهواء الطلق "ستكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة".

"العمل دون تأخير"

وتدخل كامالا هاريس النائبة العامة سابقا والمتحدرة من عائلة مهاجرة التاريخ كأول امرأة تصل إلى هذا المنصب، وكأول شخص أسود متحدر من أصول هندية يتولى نيابة الرئاسة.

ووعدت في تغريدة بـ"بدء العمل" دون تأخر لترميم "روح أمريكا"، في أول تصريح تدلي به بعد إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة.

وكتبت "ما هو على المحك في هذه الانتخابات يتخطى بكثير جو بايدن وأنا نفسي. الأمر يتعلق بروح أمريكا وتصميمنا على الكفاح من أجلها. ثمة عمل هائل ينتظرنا، دعونا نبدأ العمل".

فرانس24 / أ ف ب

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